Media

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Δίνει ξανά ραντεβού με το «Happy Day» για 14η σεζόν

Η πιο αγαπημένη πρωινή παρέα επιστρέφει για να κάνει τα πρωινά μας πιο φωτεινά, πιο αισιόδοξα, πιο… Happy
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για άλλη μια χρονιά, τη 14η σεζόν επιστρέφει το «Happy Day» στον Alpha, με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και με τη γνώριμη παρέα.

Η πιο αγαπημένη πρωινή παρέα επιστρέφει για να κάνει τα πρωινά μας πιο φωτεινά, πιο αισιόδοξα, πιο… Happy.

H πρώτη «καλημέρα» της Σταματίνας Τσιμτσιλή δίνει το έναυσμα για μία ημέρα γεμάτη θετική ενέργεια, χαμόγελα, χρώμα και ζωντάνια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Alpha.

Αποκλειστικές συνεντεύξεις, ζωντανές συνδέσεις, διασκεδαστικά απρόοπτα και υψηλή δόση θετικής ενέργειας συνθέτουν ξανά το επιτυχημένο παζλ του «Happy Day» που συνεχίζει να αποτελεί την πιο φωτεινή και αισιόδοξη συνήθεια των τηλεθεατών κάθε πρωί.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή γύρισε από τις τελευταίες διακοπές της στη Σίκινο και μετρά αντίστροφα την επιστροφή στην καθημερινή επαγγελματική ρουτίνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
185
105
102
100
65
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo