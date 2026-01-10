Αντώνης Μυριαγκός για «Καποδίστρια»: Τις θέλουμε τις κριτικές, αρκεί να μην υπάρχει αυτή η καθολική ακύρωση

Για τις έντονες κριτικές που έχει δεχθεί ως τώρα το νέο κινηματογραφικό εγχείρημα του Γιάννη Σμαραγδή, στο οποίο πρωταγωνιστεί, μίλησε ο Αντώνης Μυριαγκός.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη, το πρωινό του Σαββάτου (10.01.2026), στο πλατό της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ1. Ο Αντώνης Μυριαγκός αναφέρθηκε στην καριέρα του στην τέχνη της υποκριτικής, στις αρνητικές κριτικές και στην ταινία «Καποδίστριας».

«Οι κριτικές αυτή τη δουλειά κάνουν, δηλαδή η κριτική είναι εκεί για να θίξει κάποια ζητήματα και να σχολιάσει κάποιες αδυναμίες ή κάποια προτερήματα. Την θέλουμε την κριτική. Δεν είπε κανείς ότι δεν την θέλει την κριτική, πόσο μάλλον εμείς οι ηθοποιοί. Αρκεί να υπάρχει μια καλή προαίρεση», εξήγησε, αρχικά, ο ηθοποιός όταν ερωτήθηκε για τις αρνητικές κριτικές και την ταινία «Καποδίστριας», στην οποία πρωταγωνιστεί.

«Δηλαδή να μην υπάρχει αυτή η καθολική ακύρωση. Εγώ, ας πούμε, το ‘χω ζήσει και στο θέατρο που καμιά φορά ξεφεύγουν πολλές κριτικές από το ζητούμενο. Την θες όμως την κριτική γιατί είναι εποικοδομητική, πολλές φορές μπορεί να είναι και πολύ ωφέλιμη. Εκείνη τη στιγμή μπορεί κάπως να κρατηθείς πίσω, αλλά δουλεύει αυτό», δήλωσε ακόμα.

«Τον πρώτο καιρό, όταν ξεκίνησα αυτή τη δουλειά, είχα το εξής άγχος. Πως βαθιά μέσα σου υπάρχει μια ανάγκη να πάρεις ένα ΟΚ. Όλοι θέλουμε το χάδι στην πλάτη, “το ‘χεις, πάμε παρακάτω, μπράβο σου”. Έστω ένα μπράβο. Λοιπόν, όταν δεν το ακούς αυτό, αρχίζεις να μπαίνεις σε μια διαδικασία ψαξίματος και ανησυχίας», πρόσθεσε, ακόμα, ο Αντώνης Μυριαγκός στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση με αφορμή τον «Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαραγδή.