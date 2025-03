Από ράπερ, ηθοποιός: Ο Ashley Walters από το Adolescence ήταν σε διάσημο μουσικό συγκρότημα

Όλοι μιλούν για τη συγκλονιστική σειρά Adolescence από τότε που κυκλοφόρησε στο Netflix νωρίτερα τον Μάρτιο. Ωστόσο, αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι ο ηθοποιός Άσλεϊ Γουόλτερς υπήρξε μέλος ενός διάσημου βρετανικού μουσικού συγκροτήματος προτού στραφεί στην υποκριτική.

Τις τελευταίες εβδομάδες, είναι λες και όλος ο κόσμος συζητάει για το Adolescence. Το δραματικό θρίλερ του Netflix επικεντρώνεται στον 13χρονο Τζέιμι Μίλερ (τον οποίο υποδύεται ο 15χρονος Όουεν Κούπερ), του οποίου η ζωή ανατρέπεται όταν κατηγορείται για τη δολοφονία μίας συμμαθήτριάς του.

Η σειρά έχει εντυπωσιάσει τους θεατές, καθώς κάθε επεισόδιο είναι γυρισμένο σε ένα αδιάκοπο μονοπλάνο – μια εκπληκτική τεχνική που έχει αφήσει το κοινό άφωνο. Ωστόσο, δεν είναι μόνο η άρτια σκηνοθεσία που την καθιστά ξεχωριστή, αλλά και η εξερεύνηση θεμάτων που σπάνια θίγονται στις τηλεοπτικές σειρές, οπως το φαινόμενο της εγκληματικότητας μεταξύ των νέων αγοριών και της επιρροής του Διαδικτύου και των social media ειδικότερα στους νέους.

Παρόλο που έχει γίνει τεράστια επιτυχία, φαίνεται πως κάποιοι μόλις τώρα συνειδητοποιούν από πού γνωρίζουν έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της.

Ο Άσλεϊ Γουόλτερς ενσαρκώνει τον αστυνομικό επιθεωρητή Λουκ Μπάσκομπ στη σειρά και έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Οι φανς του Netflix ίσως τον θυμούνται από τη σειρά Missing You, που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, όμως η αλήθεια είναι ότι ο Άσλεϊ βρίσκεται στις ζωές μας πολύ περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε.

Ο ηθοποιός είναι επίσης γνωστός με το καλλιτεχνικό του όνομα «Asher D», καθώς έγινε διάσημος ως μέλος του βρετανικού συγκροτήματος So Solid Crew. Το συγκρότημα κυριάρχησε στα βρετανικά charts το 2001 με τη μεγάλη επιτυχία 21 Seconds, και οι θαυμαστές του δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ήταν μέρος της μπάντας.

Βίντεο στο TikTok έχουν γίνει viral, αφού ένας χρήστης έγραψε: «Ποιος θα το φανταζόταν;». Διάφορα αποσπάσματα από τις παλιές εμφανίσεις του Άσλεϊ στη μουσική σκηνή έχουν αναρτηθεί, αφήνοντας το κοινό έκπληκτο.



Ένας άλλος σχολίασε: «Υπάρχει κάτι που αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει;», ενώ ένας άλλος είπε:

«Έχει κάνει τόσο μεγάλη πρόοδο από τότε. Το ταλέντο του φαινόταν από την πρώτη στιγμή». Κι ένας τρίτος έγραψε: «Το 21 Seconds δεν θα γεράσει ποτέ».

Ο ηθοποιός είναι ευρέως γνωστός και για τον ρόλο του ως ντίλερ ναρκωτικών Dushane στη βρετανική σειρά Top Boy, η οποία προβλήθηκε από το 2011 έως το 2023.

Έχει επίσης εμφανιστεί στις σειρές Grange Hill, Storm Damage, Hustle, Doctor Who και Bulletproof, καθώς και στην ταινία Get Rich or Die Tryin. Παρόλο που έχει σημειώσει επιτυχία στην υποκριτική, η καριέρα του ξεκίνησε στη μουσική βιομηχανία ως ράπερ.

Ο Άσλεϊ έχει δηλώσει ανοιχτά ότι σκεφτόταν να εγκαταλείψει την υποκριτική προτού του προταθεί ο ρόλος στο Adolescence, καθώς ήθελε να στραφεί στη σκηνοθεσία και την παραγωγή. Όπως αποκάλυψε, δεν ήταν ικανοποιημένος με τους ρόλους που του προσφέρονταν μετά το Top Boy.

Μιλώντας στο Radio Times, είπε: «Ήμουν σε μία φάση να τελειώσω την καριέρα μου στην υποκριτική και να στραφώ περισσότερο στην παραγωγή και τη σκηνοθεσία, γιατί αναρωτιόμουν: “Παίρνω ρόλους που πραγματικά απολαμβάνω;”».

«Όσο κι αν αγαπώ το Top Boy και τις άλλες δουλειές μου, όταν παίζεις έναν χαρακτήρα για τόσο καιρό, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να σε δουν σε κάτι διαφορετικό».

Ωστόσο, άλλαξε άποψη όταν του προτάθηκε ο ρόλος του Λουκ Μπάσκομπ στο αστυνομικό δράμα του Στίβεν Γκράχαμ Adolescence. Συμφώνησε να παίξει δίπλα στον βραβευμένο ηθοποιό χωρίς καν να διαβάσει το σενάριο.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Αυτό αναζωογόνησε ένα κομμάτι μου που είχε αρχίσει να σβήνει. Χρειάστηκε ένας πραγματικός φίλος μου, ο Στίβεν, για να με δει έξω από το κουτί».

Πληροφορίες από Mirror