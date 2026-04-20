Survivor: Η στιγμή της ένωσης και οι ατάκες – «Ήμασταν οι 7 με το ψεύτικο χαμόγελο»

Η ένωση των δύο ομάδων του Survivor είναι γεγονός! Στο νέο επεισόδιο, «Επαρχιώτες» και «Αθηναίοι» για πρώτη φορά βρέθηκαν μαζί στην ίδια παραλία του ριάλιτι επιβίωσης που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20.04.2026) από τον ΣΚΑΪ.

Στο επεισόδιο που προέβαλε ο ΣΚΑΪ τη Δευτέρα, «Αθηναίοι» και «Επαρχιώτες» του Survivor είναι πλέον συγκάτοικοι και οι οπαδοί του ριάλιτι είδαν τις πρώτες αντιδράσεις σε αυτή την… ένωση!

Ήδη από το πάρτι φάνηκε πως ορισμένοι Survivors έχουν την πρόθεση να προσεγγίσουν μέλη της αντίπαλης ομάδας και τώρα που θα βρίσκονται όλοι μαζί, 24ώρες το 24ωρο, αυτό θα είναι πιο εύκολο! Ποιοι διακρίνουν καχυποψία στο βλέμμα των άλλων και ποιοι προβληματίζονται για τη στάση και τις προθέσεις ορισμένων;

«Είχα πάρα πολύ καιρό να δω 15 ψεύτικα χαμόγελα στον ίδιο χώρο. Ήμασταν οι 7 με το ψεύτικο χαμόγελο τύπου: Καλωσήρθατε, ωραία δεν είναι εδώ; Οι 8 τους με το χαμόγελο: τι ωραία που είστε εδώ. Από μέσα μας ήμασταν όλοι μουρτζούφληδες και λέγαμε: Μπορείτε σας παρακαλώ να φύγετε; Και οι Επαρχιώτες έλεγαν: μπορείτε σας παρακαλώ να πάμε πίσω στην παραλία μας;» είπε ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος.

«Μου φαίνεται ήδη περίεργο που δίπλα στην ταμπέλα Αθηναίοι, έχει μπει η ταμπέλα Επαρχιώτες. Μου φαίνεται ήδη περίεργο που δίπλα στην Καλύβα μου υπάρχει η Καλύβα του Σηφάκη. Το πιο περίεργο θα είναι να χάσω σε αγώνα, να έρθω εδώ και τα κατεβασμένα μας μούτρα να συνδυάζονται με τα χαμόγελά τους», πρόσθεσε ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος στο Survivor.