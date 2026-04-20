Η Ράνια Τζίμα, ο Γιάννης Πρετεντέρης, ο Τραμπ και ο συνταγματάρχης

Η Ράνια Τζίμα σχολίαζε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Γιάννη Πρετεντέρη να επιχειρεί να τοποθετηθεί, επικαλούμενος δημοσίευμα της Wall Street Journal
Ράνια Τζίμα
Η Ράνια Τζίμα / πηγή φωτογραφίας MEGA

Κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA το βράδυ της Δευτέρας (20.04.2026), η Ράνια Τζίμα είχε έναν σύντομο αλλά χαρακτηριστικό διάλογο με τον Γιάννη Πρετεντέρη.

Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η ζωντανή σύνδεση με το Τελ Αβίβ και τον Αντώνη Γκιόκα, η Ράνια Τζίμα σχολίασε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Γιάννη Πρετεντέρη να επιχειρεί να τοποθετηθεί, επικαλούμενος δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Τότε, η παρουσιάστρια τον διέκοψε, λέγοντας με χιούμορ: «Δεν τον συμπαθείς… Δεν τον συμπαθείς».

Η απάντηση του δημοσιογράφου δημιούργησε μία μικρή παρεξήγηση: «Ποιον; Τον συνταγματάρχη;»…

 

Αμέσως τότε η Ράνια Τζίμα έσπευσε να διευκρινίσει «Τον Τραμπ», για να καταλήξει ο Γιάννης Πρετεντέρης: «Α, νόμιζα τον συνταγματάρχη!».

