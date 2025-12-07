Media

Άρης Δαβαράκης: Μίλησα δημόσια για τη σεξουαλική μου ταυτότητα, όταν είχα χάσει και τους δυο μου γονείς

«Οι γονείς μου ήταν αυτοί που μπορεί να στενοχωρούσα ή κάτι τέτοιο» εξομολογήθηκε ο Άρης Δαβαράκης
Άρης Δαβαράκης
Άρης Δαβαράκης / NDP Photo

Στην απώλεια της Μελίνας Μερκούρη και στην απόφαση να μιλήσει δημοσίως για την σεξουαλική του ταυτότητα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Άρης Δαβαράκης στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τον δημοσιογράφο Οδυσσέα Μητσόπουλο στον ΑΝΤ1.

«Είναι ηλίου φαεινότερο ότι το πολιτικό σύστημα, αυτή τη στιγμή, χρειάζεται κάποιον αρχηγό. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι επελέγει να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χρειαζόμαστε μια αντιπολίτευση που να μιλάει πιο ισχυρά από ό,τι ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εγώ, βέβαια, δεν θα τον ξαναψηφίσω» τόνισε, αρχικά, ο γνωστός δημοσιογράφος και στιχουργός.

«Η Μελίνα Μερκούρη μου λείπει σε καλλιτεχνικό, σε ανθρώπινο και σε πολιτικό επίπεδο. Αυτή η δύναμη του να διεκδικείς. Της είχα και της έχω λατρεία».

 

«Μίλησα δημόσια για τη σεξουαλική μου ταυτότητα το 1982, όταν είχα χάσει και τους δυο μου γονείς. Από κει και πέρα, σε ποιον είχα να δώσω λογαριασμό; Οι γονείς μου ήταν αυτοί που μπορεί να στενοχωρούσα ή κάτι τέτοιο» εξομολογήθηκε, παράλληλα, ο Άρης Δαβαράκης στον ΑΝΤ1.

