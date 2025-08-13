Άρης Μουγκοπέτρος: Υπήρχε δόλος και αυτή τη στιγμή έχω κινηθεί ήδη νομικά, έχω κάνει μήνυση για το συμβάν

Στο ατύχημα που υπέστη πριν από λίγους μήνες, εν ώρα συναυλίας, καθώς και στους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να ακολουθήσει τη νομική οδό αναφέρθηκε ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος το πρωινό της Τετάρτης 13 Αυγούστου στην καλοκαιρινή εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, “Καλοκαίρι παρέα” στον ΑΝΤ1.

“Δεν ήταν ατύχημα, γιατί αυτός που μου έδωσε αυτό στο χέρι μου ήξερε τι ήταν. Το ατύχημα είναι κάτι που, όταν συμβαίνει, δεν το ξέρεις. Άτυχος ήμουν εγώ εκείνη τη στιγμή που βρέθηκα να είμαι τόσο βλάκας. Ξεκάθαρα υπήρχε δόλος και αυτή τη στιγμή έχω κινηθεί ήδη νομικά, έχω κάνει μήνυση γι’ αυτό το συμβάν” παραδέχθηκε, αρχικά, ο γνωστός μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος.

“Δεν ξέρω αν θα θέλω πια να κάνω τη δουλειά αυτή. Η επαφή μου με την μουσική είναι καθημερινή, ακόμα και τώρα δηλαδή που μπορεί να μην μπορώ να παίξω. Δεν υπάρχει ημέρα που να μην την συνδυάσω με τραγούδι. Η μουσική νομίζω πως είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στη ζωή μας σε μαγεία”.

“Όλα αυτά με έκαναν να πιστεύω ότι υπήρχε Θεός και την ώρα που έγινε όλο αυτό και στην πορεία και τώρα. Για να μου δείξει πραγματικά ότι δεν είμαι μόνος μου και ότι έχω τη δύναμη μέσα μου για να το παλέψω όλο αυτό” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Άρης Μουγκοπέτρος στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.