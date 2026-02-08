Cinobο: Οι 3 ταινίες viral που αξίζει να δείτε – Απόλαυσε τον «Αχινό», την «Νυχτερινή Εφημερία» και το «Black Stone»

Το Cinobo «γιορτάζει» και φέρνει για εμάς 3 ταινίες που έγιναν viral, όσο έπαιζαν στους κινηματογράφους και στα φεστιβάλ και αγαπήθηκαν πολύ.

Ο Αχινός του Χάρις Ντίκινσον, η αγωνιώδης Νυχτερινή Εφημερία και το Black Stone, η πιο απολαυστική ελληνική μαύρη κωμωδία, είναι οι 3 ταινίες που έφερε το Cinobo για να τις απολαύσουμε τα κρύα βράδια του χειμώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συνδρομητές της πλατφόρμας έχουν την ευκαιρία να δουν αμέσως μετά την επίσημη κυκλοφορία τους, τον Αχινό (Urchin), το σκηνοθετικό ντεμπούτο του πολυσυζητημένου Χάρις Ντίκινσον που κέρδισε τους κριτικούς στο Φεστιβάλ Καννών και τις Νύχτες Πρεμιέρας, αλλά και την Νυχτερινή Εφημερία (Late Shift), μια ταινία που ήρθε με φόρα από το Φεστιβάλ Βερολίνου και αγαπήθηκε στις αίθουσες για την έντασή της και τις ξεχωριστές ερμηνείες.

Ακόμη, η πιο «ελληνική» ταινία του Cinobo, κατάφερε να γίνει viral και στην πλατφόρμα. Το Black Stone με την απολαυστική Ελένη Κοκκίδου είναι η μαύρη κωμωδία που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν.

Αχινός

Urchin

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού – Ένα Κάποιο Βλέμμα | Φεστιβάλ Καννών | 2025

Βραβείο FIPRESCI – Ένα Κάποιο Βλέμμα | Φεστιβάλ Καννών | 2025

Ειδική Μνεία | Νύχτες Πρεμιέρας | 2025

Στους δρόμους του Λονδίνου, ο Μάικ δίνει καθημερινά μάχη για την επιβίωσή του. Οι «συγκάτοικοί» του στο περιθώριο δεν τον αφήνουν ούτε να ξεκουραστεί, ενώ ο αναξιόπιστος φίλος του αρνείται να του επιστρέψει τα χρήματα που του χρωστά. Xωρίς καν να το συνειδητοποιήσει, βρίσκεται μπλεγμένος με τον νόμο.

Προσπαθώντας να σταθεί ξανά στα πόδια του, αναλαμβάνει όποια περιστασιακή δουλειά βρει, ενώ την ίδια στιγμή παλεύει να ισορροπήσει ανάμεσα στη νέα του κοινότητα και την αυτοκαταστροφική του φύση.

Iconic ηθοποιός πλέον για τη γενιά του, ο Χάρις Ντίκινσον δοκιμάζεται για πρώτη φορά πίσω από την κάμερα και διατηρεί την σπουδαία παράδοση των βρετανών στον ρεαλισμό, παρακολουθώντας ωμά και ψύχραιμα τις περιπέτειες ενός νέου και όσων τον περιβάλλουν.

Νυχτερινή Εφημερία

Late Swift

Επίσημη Συμμετοχή | Φεστιβάλ Βερολίνου | 2025

Αντιμέτωπη με την απουσία συναδέλφου, ένα υπερφορτωμένο τμήμα και ένα σύστημα υγείας που τρίζει, μια νεαρή νοσοκόμα παλεύει στα πρόθυρα της κατάρρευσης να κρατήσει τους ασθενείς και τον εαυτό της σε ισορροπία.

Με μία εκπληκτική ερμηνεία από την πρωταγωνίστρια του «Στο Γραφείο Καθηγητών» Λεόνι Μπένες και με ένταση, λεπτότητα και βαθιά ανθρωπιά, η Ελβετή σκηνοθέτης Πέτρα Βόλπε χτίζει ένα αποκαλυπτικό πορτρέτο σιωπηλού ηρωισμού, τόσο ρεαλιστικό που μοιάζει με καταγραφή και τόσο κινηματογραφικό που γίνεται ένα αγωνιώδες θρίλερ.

Black Stone

Βραβείο Κοινού – Ελληνικό Τμήμα | Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης | 2022

Βραβείο Κοινού – Meet the Neighbours | Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης | 2022

Βραβείο ΕΚΚ | Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης | 2022

Βραβείο Επιτροπής Νεότητας | Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης | 2022

Βραβείο Κοινού | Φεστιβάλ Τεργέστης | 2023

Σύνοψη: Δύο κινηματογραφιστές πέφτουν τυχαία πάνω στη Χαρούλα, μια απελπισμένη, υπερπροστατευτική Ελληνίδα μάνα, η οποία αναζητά τον γιο της. Όταν αυτός κατηγορείται για απάτη, η Χαρούλα ξεκινάει μαζί με τον άλλο ανάπηρο γιο της και έναν ελληνοαφρικανό ταξιτζή για να τον φέρει πίσω στο σπίτι.Τότε έρχεται αντιμέτωπη για πρώτη φορά με το ποιος είναι πραγματικά.

Σαν την Ελληνίδα μάνα δεν έχει. Η ελληνική ταινία-έκπληξη είναι μια αυθεντική τραγικωμωδία που θα σας διασκεδάσει από την αρχή ως το τέλος, με βραβεία κοινού στα φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και Τεργέστης. Πρωταγωνιστούν η Ελένη Κοκκίδου και ο Νέγρος του Μοριά.