Δάφνη Καραβοκύρη για Real View: «Έγιναν όλες οι δυνατές προσπάθειες για να μπορέσει να κρατηθεί στον αέρα»

«Εννοείται θα το ξανάκανα. Και ήταν και από τις πρώτες συζητήσεις που είχαν γίνει ότι σκοπός ήταν το Real View να συνεχίσει ανά τις σεζόν» αποκάλυψε η Δάφνη Καραβοκύρη.

Η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε την Τρίτη (29.09.2026) στην κάμερα της «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στην τηλεοπτική της εμπειρία από το «Real View», στις σχέσεις που διατηρεί σήμερα με τις πρώην συνεργάτιδές της, αλλά και στα νέα επαγγελματικά της σχέδια.

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«Όλοι, δεν ξέρω γιατί, έχουν την εντύπωση ότι η επίγευση είναι αρνητική. Σε μένα ήταν πάντοτε θετική, από την πρώτη μέρα μέχρι και την τελευταία και αυτήν κρατώ», είπε αρχικά η δημοσιογράφος για το «Real View».

«Εννοείται θα το ξανάκανα. Και ήταν και από τις πρώτες συζητήσεις που είχαν γίνει ότι σκοπός ήταν το Real View να συνεχίσει ανά τις σεζόν. Άλλο που δεν έγινε τελικά. Έγιναν όλες οι δυνατές προσπάθειες για να μπορέσει αυτή η εκπομπή να κρατηθεί στον αέρα. Το είπα ακόμα και τότε ότι αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που τουλάχιστον δεν μας έκοψαν, γιατί και αυτό στην ψυχολογία ενός ανθρώπου, ενός συντελεστή μιας εκπομπής, είναι πάρα πολύ άσχημο», ανέφερε.

Για το αν κρατά επαφή με τη Σοφία Μουτίδου, την Έλενα Παπίλα και την Έλενα Χριστοδούλου από το «Real View», η Δάφνη Καραβοκύρη απάντησε: «Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε την αποστασιοποίησή μας από διάφορες καταστάσεις που ενδεχομένως ήταν έντονες. Αυτό θα πω. Οπότε το θεωρώ πολύ ανθρώπινο. Ενώ μπορεί να είσαι με κάποιον κάθε μέρα, να κρατήσεις μια απόσταση για ένα διάστημα χωρίς να έχει γίνει απολύτως τίποτα».

«Μετά το Real View βρέθηκα σε αρκετές τηλεοπτικές συζητήσεις για διάφορα πρότζεκτ, κάποια από αυτά αρκετά τολμηρά, θα έλεγα, στο ειδησεογραφικό κομμάτι. Ξεκινάω μια σειρά από ντοκιμαντέρ ερευνητικής δημοσιογραφίας και συνεχίζει η σειρά του Legit με τα vidcast και το ραδιόφωνο», είπε.