Σία Κοσιώνη σε Γρηγόρη Αρναούτογλου: Νόμιζα θα έλεγες «μου πάει πάρα πολύ ο ΑΝΤ1»

Στο πλατό της εκπομπής «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;», που παρουσιάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βρέθηκε η Σία Κοσιώνη το βράδυ της Τρίτης (29.09.2026).

Η Σία Κοσιώνη συμμετείχε σε ένα από τα special επεισόδια του τηλεπαιχνιδιού με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, καθισμένη στη «διπλή καρέκλα» ως πέμπτη βοήθεια ενός παίκτη, με στόχο να τον βοηθήσει να φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται στο μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ.

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Η παρουσία της στο παιχνίδι γνώσεων του ΑΝΤ1 έχει, βέβαια, πλέον διαφορετικό συμβολισμό. Η Σία Κοσιώνη, μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ τον περασμένο Μάιο, έπειτα από 20 χρόνια συνεργασίας, μετακινήθηκε στον ΑΝΤ1.

Έτσι, η συνάντησή της με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έδωσε την ιδανική αφορμή για να θυμηθούν τη μέχρι πρότινος τηλεοπτική τους «κόντρα». «Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας», είπε αρχικά η Σία Κοσιώνη, με τον παρουσιαστή να παρατηρεί: «Σία, σου πάει πάρα πολύ το πλατό αυτό».

«Νόμιζα θα έλεγες ”μου πάει πάρα πολύ ο ΑΝΤ1”», του απάντησε γελώντας εκείνη.

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Τότε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτή την τηλεοπτική αλλαγή, θυμίζοντας πως μέχρι πέρυσι βρισκόταν στην απέναντι πλευρά.

«Σχεδόν μπορώ να πω ότι μέχρι πέρυσι ήμασταν αντίπαλοι, την ίδια ώρα», σχολίασε. «Πολύ μεγάλο εκνευρισμό μού προκαλούσες κάθε βράδυ», του απάντησε με χιούμορ η Σία Κοσιώνη.

«Εμένα ακριβώς το αντίθετο. Έλεγα ”αν είναι να χάσω, ας χάσω από τη Σία”», αποκρίθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με τους δυο τους να αντιμετωπίζουν με χιούμορ την παλιά τηλεοπτική τους παρουσία ο ένας απέναντι στον άλλον και τη νέα πραγματικότητα που τους θέλει πλέον κάτω από την ίδια τηλεοπτική στέγη.