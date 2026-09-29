Κάμπινγκ – επόμενο επεισόδιο: Ο Κοσμάς βρίσκει ένα παπούτσι του Πάρη και θέλει να το παραδώσει στην αστυνόμο

Άκρως ξεκαρδιστικές και ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της κωμικής σειράς του MEGA, «Κάμπινγκ». Τι θα δούμε την Τρίτη 29 και Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

υρισκόμενος σε πλήρη σύγχυση, ο Ιορδάνης καταλήγει να πίνει παρέα με τον Κοσμά και τον Τάσο. Η Μαριάννα ζητά εξηγήσεις από τον Σοφοκλή για όσα της αποκάλυψε ο Λουκάς σχετικά με τη νύχτα της εξαφάνισης, αλλά εκείνος φροντίζει να θολώσει ξανά τα νερά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάμπινγκ – Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 6ο: Ευρισκόμενος σε πλήρη σύγχυση, ο Ιορδάνης καταλήγει να πίνει παρέα με τον Κοσμά και τον Τάσο. Η Μαριάννα ζητά εξηγήσεις από τον Σοφοκλή για όσα της αποκάλυψε ο Λουκάς σχετικά με τη νύχτα της εξαφάνισης, αλλά εκείνος φροντίζει να θολώσει ξανά τα νερά. Παράλληλα, ο Τάσος μαθαίνει για τον σάκο με τα χρήματα του Ιορδάνη και αρχίζει να καταστρώνει τα δικά του σχέδια.

Ο Κοσμάς εντοπίζει ένα παπούτσι του Πάρη κοντά στο κάμπινγκ και αποφασίζει να το παραδώσει στην αστυνόμο. Ο Ιορδάνης και ο Σοφοκλής βρίσκονται πλέον σε αδιέξοδο και πασχίζουν να βρουν άμεσα μια λύση…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βασισμένο στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη.

Απόδοση – Διασκευή Σεναρίου: Έλενα Σολωμού – Κωστής Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θωμάς Βαρβίας

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE – Διονύσης Παναγιωτάκης

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA