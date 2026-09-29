Mαριάννα Κιμούλη: «Γίνομαι καλύτερη ηθοποιός παίζοντας με τον Βασίλη Μπισμπίκη»

Η Μαριάννα Κιμούλη φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα» και με αφορμή τον ρόλο της έδωσε μια συνέντευξη και μίλησε για όλα.

Η ταλαντούχα κόρη του Γιώργου Κιμούλη και της Μαρίας Δαμανάκη, μιλώντας στο Λοιπόν, αναφέρθηκε στην καριέρα της στην υποκριτική. Η Μαριάννα Κιμούλη τόνισε ότι έχει αρκετά ισχυρό ένστικτο.

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«Είμαι ένας άνθρωπος που εκλογικεύει σχεδόν τα πάντα και ταυτόχρονα υπεραναλύει σχεδόν τα πάντα. Από την άλλη, έχω αρκετά ισχυρό ένστικτο. Οπότε, αυτά τα δύο πολλές φορές έρχονται σε αντίφαση και βρίσκονται σε μια διαρκή σύγκρουση. Πρώτα υπεραναλύω και μετά προσπαθώ να εκλογικεύσω ακόμη και το συναίσθημά μου», είπε η Μαριάννα Κιμούλη για το πώς επιλέγει τις δουλειές της.

Για τις προτάσεις που της γίνονται ανέφερε: «Μακάρι να έχεις δέκα προτάσεις! (γέλια) Ακόμη κι αν έχεις τρεις, υπάρχει η επιθυμία να τα κάνεις όλα. Ειδικά όταν βρίσκεσαι στη φάση στην οποία είμαι εγώ και, εντός εισαγωγικών, τώρα ξεκινάς. Έχω τελειώσει τη σχολή λιγότερο από μία δεκαετία, οπότε χρειάζεται ψυχραιμία. Δεν σημαίνει ότι επειδή μπορείς να κάνεις κάτι, πρέπει απαραιτήτως να το κάνεις».

Μέχρι σήμερα, πάντως, οι επιλογές σου φαίνεται να σε έχουν οδηγήσει σε δουλειές που έχουν συζητηθεί. Πού το αποδίδεις;

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«Μαθαίνω ακόμη και την ώρα του γυρίσματος. Δεν σταματά ποτέ αυτή η διαδικασία. Σε αυτή τη δουλειά, για παράδειγμα, είχα την ευκαιρία να παίξω με ανθρώπους όπως ο Βασίλης Μπισμπίκης και αισθάνομαι ότι γίνομαι καλύτερη ηθοποιός παίζοντας μαζί του. Το ίδιο ισχύει με τη Μαρίνα Ψάλτη ή τον Αντώνη Μυριαγκό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χτίσει δεκαετίες πάνω σε αυτό το επάγγελμα και σαφέστατα έχεις πράγματα να πάρεις από αυτούς. Αν σταματήσεις να μαθαίνεις, είτε βρίσκεσαι στην πρόβα είτε στην παράσταση είτε στο γύρισμα, για μένα έχεις χάσει το παιχνίδι», ανέφερε ακόμα.

«Δεν παρατηρώ μόνο πράγματα που έχουν να κάνουν με το πώς παίζουν. “Κλέβω” πράγματα και εντός και εκτός γυρίσματος. Γιατί δεν έχει σημασία μόνο πώς είσαι μπροστά στην κάμερα ή πάνω στη σκηνή. Έχει σημασία πώς υπάρχεις πίσω από τις κάμερες, πώς συμπεριφέρεσαι και πώς συνυπάρχεις με τους συναδέλφους σου», είπε για το αν «κλέβει» από τον τρόπο που παίζουν οι συνάδελφοί της.