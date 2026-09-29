Η Κατερίνα Καινούργιου ευχήθηκε για τα γενέθλια του πατέρα της και «κάρφωσε» την ηλικία του: «Ο μπαμπάς μου κρύβει χρόνια»

Ξεχωριστή μέρα είναι η Τρίτη (29.09.2026) για την Κατερίνα Καινούργιου και την οικογένειά της, καθώς ο αγαπημένος της πατέρας έχει τα γενέθλιά του.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Super Κατερίνα» αφού η παρουσιάστρια υποδέχτηκε το κοινό της έσπευσε να στείλει ευχές στον μπαμπά της… κάρφωσε και την ηλικία του. Η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε ακόμα ότι εκείνος κρύβει τα χρόνια του.

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«Χρόνια πολλά, ο μπαμπάς μου έχει σήμερα γενέθλια. Δεν θα πω την ηλικία του γιατί ο μπαμπάς μου κρύβει χρόνια. Νομίζω 70 γίνεται ή 69», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου και έπειτα είπε ότι ο πατέρας της είναι γεννημένος το 1957.

«Είναι οι πατεράδες της κλασικής αυτής γενιάς που ακόμη και στα κινητά έχουν φωτογραφία τους από τότε που ήταν 30», πρόσθεσε.

Πρόσφατα, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι πήγε το μωράκι της σε παιδική δραστηριότητα που σχετίζεται με την μουσικοκινητική και τα παιδάκια ανακαλύπτουν τις αισθήσεις τους.

«Χθες την πήγα και Gymboree. Είναι ουσιαστικά ένα σύστημα του εξωτερικού που το έχουν φέρει τώρα και στην Ελλάδα και υπάρχουν διάφορα σημεία που το κάνουν. Είναι για παιδάκια που αρχίζουν πρώτα και κάνουν μουσικοκινητική, ανακαλύπτουν τις αισθήσεις τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο», είχε δηλώσει μέσω της εκπομπής της η Κατερίνα Καινούργιου.