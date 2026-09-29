Μπάμπης Λαζαρίδης για GNTM: Ο αγαπημένος μου κριτής είναι ο Λάκης Γαβαλάς, ήταν ωραία εμπειρία

O Μπάμπης Λαζαρίδης αποκλείστηκε από τη συνέχεια του GNTM και το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου του 2026, παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Ο πρώτος καφές με τη Ζήνα». Έκανε λόγο για μια ωραία εμπειρία και αποκάλυψε πότε και πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή του, με το μόντελινγκ.

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης, ο 21χρονος γιος της γνωστής Αγγελικής Ηλιάδη, εμφανίστηκε στις auditions του GNTM 7, αλλά έμεινε εκτός διαγωνισμού. Παρά τα θετικά σχόλια για την εμφάνισή του, οι κριτές (Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μπέττυ Μαγγίρα, Ζενεβιέβ Μαζαρί και Άγγελος Μπράτης) έκριναν ότι ήταν αρκετά αμήχανος και «άγουρος» ακόμα για τον διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να του πουν «όχι».

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«Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Μου αρέσει πολύ να το ζω από κοντά. Η μαμά ήθελε πολύ να έρθω. Νομίζω ότι της μοιάζω, το λένε πολλοί. Εσείς όμως θα το κρίνετε αυτό. Από τον πατέρα μου πήρα τα ωραία μαλλιά του. Είμαι ανταγωνιστικός» ανέφερε αρχικά ο Μπάμπης Λαζαρίδης.

«Δεν έχω τόσο καλή φωνή όσο η μητέρα μου. Το μόντελινγκ ήρθε επειδή έπαθα ρήξη χιαστού στο ποδόσφαιρο. Πήγα σε γραφείο κι αποφάσισα να έρθω και στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι είναι καλό που φέρω το όνομα της μητέρας μου αλλά ήρθα στο παιχνίδι για να μπω με την αξία μου» πρόσθεσε. Όπως τόνισε στη συνέχεια, ο αγαπημένος του κριτής είναι ο Λάκης Γαβαλάς.

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης δοκίμασε τις δυνάμεις του στο GNTM, κάνοντας την εμφάνισή του στις auditions του διαγωνισμού μόδας. Ο 20χρονος μίλησε στους κριτές για την ενασχόλησή του με το μόντελινγκ, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου έξι μήνες και μοιράστηκε μια προσωπική ιστορία για τον παππού του. Παρά την προσπάθειά του, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Παρά τη μεγάλη απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό, ο ίδιος δήλωσε στις κάμερες πως δεν σκοπεύει να τα παρατήσει και θα συνεχίσει να κυνηγά το όνειρό του στον χώρο του μόντελινγκ.