Media

Δάφνη Καραβοκύρη: «Σε όσους δεν αρέσει η εκπομπή μας, μπορούν να αλλάξουν κανάλι»

«Δεν είναι ο πρώτος που λέει κάτι τέτοιο, αλλά δεν βλάπτει να είσαι λίγο ευγενικός», είπε η Δάφνη Καραβοκύρη για τον Γιώργο Λάγιο
Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών έκανε η Δάφνη Καραβοκύρη, η οποία απάντησε και για την κριτική του Γιώργου Λάγιου για το Real View.

«Είναι εξαιρετική η αλλαγή που έγινε, έχει άλλη ενέργεια, κέφι, μπρίο και χορό. Ήταν μια καινούρια πρεμιέρα», είπε αρχικά η Δάφνη Καραβοκύρη.

Η Δάφνη Καραβοκύρη είπε στη συνέχεια: «Στόχος της εκπομπής είναι τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά η αλλαγή μάς ταιριάζει και ψυχολογικά καλύτερα. Έχει αλλάξει η σήμανση της εκπομπής λόγω ώρας, αλλά έχει αλλάξει και η θεματολογία».

Σε ερώτηση για τον Γιώργο Λάγιο, η Δάφνη Καραβοκύρη απάντησε: «Σε όσους δεν αρέσει η εκπομπή, μπορούν να αλλάξουν κανάλι. Δεν είναι ο πρώτος που λέει κάτι τέτοιο, αλλά δεν βλάπτει να είσαι λίγο ευγενικός».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo