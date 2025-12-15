Δανάη Μπάρκα: «Δεν ξέρω με τι θα ήθελα να επιστρέψω, όταν είναι να γίνει κάτι, θα γίνει»

Συμβαίνει τώρα:
«Μου αρέσει η τηλεόραση, την αγάπησα και μακάρι πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας να ‘ναι...»
«Ακούτε την τηλεοπτική μου επιστροφή στο Open; Εγώ δεν την ακούω» σημείωσε με νόημα η Δανάη Μπάρκα

Στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Ηλία Σκουλά μίλησαν η Δανάη Μπάρκα και ο Άρης Καβατζίκης, κατά την επιστροφή τους από τη Σουηδία.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια απάντησε, μεταξύ άλλων, και σε ερωτήσεις για την τηλεοπτική της επιστροφή.

«Δεν μου λείπει το τηλεοπτικό πλατό! Μου λείπει η καθημερινότητα, αλλά μέχρι εκεί. Ακούτε την τηλεοπτική μου επιστροφή στο Open; Εγώ δεν την ακούω. Ότι είναι να γίνει, θα γίνει.

 

Μου αρέσει η τηλεόραση, την αγάπησα και μακάρι πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας να ‘ναι… Δεν ξέρω με τι θα ήθελα να επιστρέψω, όταν είναι να γίνει κάτι, θα γίνει», είπε η Δανάη Μπάρκα.

