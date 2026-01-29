Δέσποινα Τσόκου για την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα»: Μου έκανε εντύπωση ο τίτλος

«Δεν ήταν και ό,τι πιο ευφάνταστο, μπορούσαν να σκεφτούν κάτι άλλο» είπε η Δέσποινα Τσόκου για τον τίτλο της εκπομπής.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και τον Αλέξανδρο Ρούτα παραχώρησε η Δέσποινα Τσόκου. Η δημοσιογράφος απάντησε και για τον τίτλο «Σαββατοκύριακο παρέα» του ΑΝΤ1.

«Είναι Ιανουάριος, δεν θέλω να μπω καν στη διαδικασία να σκεφτώ την επόμενη σεζόν», είπε αρχικά η Δέσποινα Τσόκου.

Η Δέσποινα Τσόκου είπε στη συνέχεια: «Μου έκανε εντύπωση ο τίτλος “Σαββατοκύριακο παρέα”!

Ήταν λίγο αστείο, γιατί άκουσα τον τίτλο και λέω ότι τον ξέρω αυτόν τον τίτλο, μου είπε πολύ οικείος. Δεν ήταν και ότι πιο ευφάνταστο, μπορούσαν να σκεφτούν κάτι άλλο».