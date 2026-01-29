Media

Δέσποινα Τσόκου για την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα»: Μου έκανε εντύπωση ο τίτλος

«Ήταν λίγο αστείο, γιατί άκουσα τον τίτλο και λέω ότι τον ξέρω αυτόν τον τίτλο»
Δέσποινα Τσόκου
Δέσποινα Τσόκου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Δεν ήταν και ό,τι πιο ευφάνταστο, μπορούσαν να σκεφτούν κάτι άλλο» είπε η Δέσποινα Τσόκου για τον τίτλο της εκπομπής.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και τον Αλέξανδρο Ρούτα παραχώρησε η Δέσποινα Τσόκου. Η δημοσιογράφος απάντησε και για τον τίτλο «Σαββατοκύριακο παρέα» του ΑΝΤ1.

«Είναι Ιανουάριος, δεν θέλω να μπω καν στη διαδικασία να σκεφτώ την επόμενη σεζόν», είπε αρχικά η Δέσποινα Τσόκου.

Η Δέσποινα Τσόκου είπε στη συνέχεια: «Μου έκανε εντύπωση ο τίτλος “Σαββατοκύριακο παρέα”!

Ήταν λίγο αστείο, γιατί άκουσα τον τίτλο και λέω ότι τον ξέρω αυτόν τον τίτλο, μου είπε πολύ οικείος. Δεν ήταν και ότι πιο ευφάνταστο, μπορούσαν να σκεφτούν κάτι άλλο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
104
101
94
75
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo