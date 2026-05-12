Survivor: Το μήνυμα του Άρη Σοϊλέδη για τον Σταύρο Φλώρο – «Είναι απίστευτο το σοκ που θα έχει πάθει»

«Είχαμε εντολή από την παραγωγή να μην μπαίνουμε ποτέ μέσα χωρίς σημαδούρα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην παίκτης του Survivor
Άρης Σοϊλέδης
Σοκ και μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει το σοβαρό ατύχημα του 22χρονου Σταύρου Φλώρου στην Δομινικανή δημοκρατία, με πολλούς πρώην παίκτες του Survivor να στέκονται δημόσια στο πλευρό του. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση, τα μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης προς τον ίδιο και την οικογένειά του πληθαίνουν συνεχώς στα social media.

Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να μιλήσουν δημόσια ήταν και ο Άρης Σοϊλέδης, ο οποίος ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο στο TikTok. Εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, μίλησε για όσα συνέβησαν με το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου, ενώ θυμήθηκε και δικές του δύσκολες στιγμές από τη συμμετοχή του στο Survivor. Η συγκίνησή του ήταν έντονη, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πως «λύγισε» μπροστά στην κάμερα.

Το κλίμα γύρω από την υπόθεση παραμένει βαρύ, καθώς φίλοι, πρώην συμπαίκτες και κόσμος που παρακολουθεί το Survivor εύχονται ο Σταύρος να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη δοκιμασία. Η αγωνία είναι μεγάλη και όλοι περιμένουν με ελπίδα καλά νέα για την πορεία της υγείας του.

@soiledis11 Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι #survivor #2026 #fy #foryoupagе #greektiktok πρωτότυπος ήχος – Aris Soiledis

 

«Είχαμε εντολή από την παραγωγή να μην μπαίνουμε ποτέ μέσα χωρίς σημαδούρα. Μάλλον το παιδί μπήκε χωρίς σημαδούρα, δεν ξέρω τι συνέβη ακριβώς, αλλά φανταστείτε τι έχει ζήσει και τι σοκ έχει πάθει βλέποντας το σώμα του σε αυτήν την κατάσταση εκείνη τη στιγμή μέσα στη θάλασσα. Πόσο μάλλον οι συμπαίκτες που ήταν μαζί του και το έζησαν από κοντά όλο αυτό. Είναι απίστευτο», είπε αρχικά ο Άρης Σοϊλέδης.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Άρης Σοϊλέδης εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η παραγωγή θα σταθεί στο πλευρό του Σταύρου Φλώρου για την αποκατάστασή του, λέγοντας: «Είμαι σίγουρος ότι η εταιρεία παραγωγής θα βοηθήσει στο μέγιστο για την αποκατάσταση του παιδιού. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά όσο καλά μπορεί να είναι σε αυτή τη φάση. Κουράγιο στην οικογένεια και στον ίδιο. Το παιχνίδι προφανώς περνάει σε δεύτερη μοίρα και σε τρίτη και σε δέκατη. Έχουμε πάθει σοκ όλοι».

