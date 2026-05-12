Eurovision 2026: Live ο Α’ ημιτελικός που διαγωνίζεται ο Akylas

Η Ελλάδα διαγωνίζεται απόψε, Τρίτη (12.05.2026) στον Α’ ημιτελικό του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, που μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ1. Ο Akylas θα εμφανιστεί 4ος στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό «Ferto».

Ο Akylas θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή της Eurovision. Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, μέσω SMS ή online στο www.esc.vote. Στον Α’ ημιτελικό συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.