Eurovision 2026: Live ο Α’ ημιτελικός που διαγωνίζεται ο Akylas

O Αkylas θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί του διαγωνισμού
Η Ελλάδα διαγωνίζεται απόψε, Τρίτη (12.05.2026) στον Α’ ημιτελικό του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, που μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ1. Ο Akylas θα εμφανιστεί 4ος στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό «Ferto».

Ο Akylas θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή της Eurovision. Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, μέσω SMS ή online στο www.esc.vote. Στον Α’ ημιτελικό συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

23:03 | 12.05.2026
Η σειρά της Γερμανίας

Η τραγουδίστρια Sarah Engels εκπροσωπεί φέτος τη Γερμανία, με το τραγούδι «Fire». Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και είπε το κομμάτι της, χωρίς όμως να συμμετέχει στο διαγωνιστικό μέρος γιατί ανήκει στις «Big 5».

22:58 | 12.05.2026
Το Ισραήλ ξανά στη σκηνή της Eurovision

Το Ισραήλ συμμετέχει και φέτος στον διαγωνισμό παρά τα... παρατράγουδα που δημιουργήθηκαν. Ο Noam Bettan ερμηνεύει το τραγούδι «Michelle».

22:54 | 12.05.2026
H Εσθονία στο stage

To γυναικείο συγκρότημα Vanilla Ninja ρόκαραν στη σκηνή ερμηνεύοντας «Too Epic To Be True» για λογαριασμό της Εσθονίας.

22:51 | 12.05.2026
Το Μαυροβούνιο εντυπωσίασε στη σκηνή

Η Tamara Živković αναστάτωσε τη σκηνή της Eurovision ερμηνεύοντας «Nova zora».

22:46 | 12.05.2026
To φαβορί Φινλανδία στη σκηνή

Η διάσημη βιολίστρια Linda Lampenius και ο τραγουδιστής Pete Parkkonen που θεωρούνται το απόλυτο φαβορί για τη νίκη ανέβηκαν στη σκηνή και εντυπωσίασαν το κοινό, ερμηνεύοντας «Liekinheitin».

22:43 | 12.05.2026
Ήρθε η σειρά του Ιταλού

Ο διάσημος Ιταλός τραγουδιστής Sal Da Vinci εκπροσωπεί φέτος τη χώρα του με το τραγούδι «Per Sempre Sì».

22:33 | 12.05.2026
Η Γεωργία στη σκηνή

Το συγκρότημα Bzikebi ξεσήκωσε το πλήθος τραγουδώντας «On Replay».

22:28 | 12.05.2026
Aκολούθησε η Πορτογαλία

Το συγκρότημα Bandidos do Cante ερμήνευσε το κομμάτι «Rosa».

22:21 | 12.05.2026
Ο Αkylas στη σκηνή της Eurovision

Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή και έβαλε «φωτιά», ερμηνεύοντας το κομμάτι «Ferto».

Αμέσως μετά το κοινό αποθέωσε τον Έλληνα τραγουδιστή!

22:19 | 12.05.2026
Ήρθε η σειρά της Κροατίας

Το συγκρότημα Lelek ερμήνευσε το κομμάτι «Andromeda».

22:13 | 12.05.2026
Στη σκηνή η Felicia που εκπροσωπεί τη Σουηδία

Ακολούθησε η Felicia, η οποία ερμήνευσε το κομμάτι «My System», φορώντας τη μάσκα της στη σκηνή. 

Η Σουηδία θεωρείται ένα από τα φαβορί του διαγωνισμού. 

22:12 | 12.05.2026
H Moλδαβία άνοιξε το διαγωνιστικό μέρος

Πρώτος ανέβηκε στη σκηνή ο Satoshi με το κομμάτι «Viva, Moldova».

22:08 | 12.05.2026
Η ψηφοφορία

Στη συνέχεια ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου εξήγησαν πώς θα γίνει απόψε η ψηφοφορία, αναφέροντας για τους Έλληνες του εξωτερικού ότι μπορούν να ψηφίσουν τον Akyla με το 04.

22:06 | 12.05.2026
Έπειτα ανέβηκαν στη σκηνή οι δύο παρουσιαστές

Η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski καλησπέρισαν τους τηλεθεατές και λάτρεις της Eurovision.

22:04 | 12.05.2026
Αμέσως μετά στη σκηνή η Βίκυ Λέανδρος

Η Βίκυ Λέανδρος έχει συνδέσει το όνομά της με τον θεσμό ήδη από το 1967, όταν εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο με το ιστορικό τραγούδι «L’amour est bleu», κατακτώντας την τέταρτη θέση στον τελικό. Αυτό το κομμάτι ερμήνευσε και απόψε.

22:03 | 12.05.2026
Έπειτα ξεκίνησε το τραγουδιστικό μέρος

Δημοφιλείς καλλιτέχνες τραγούδησαν στη σκηνή της Eurovision.

22:02 | 12.05.2026
Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου στον σχολιασμό

Οι δύο σχολιαστές του διαγωνισμού υποδέχτηκαν το κοινό και ζήτησαν αυτές οι ημέρες να είναι αφιερωμένες στη Μαρινέλλα, που είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον δημοφιλή διαγωνισμό.

20:59 | 12.05.2026
Kαλησπέρα σας από το newsit.gr

Aπόψε θα παρακολουθήσουμε μαζί με τον Α' ημιτελικό της Eurovision, όπου εμφανίζεται η Ελλάδα με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto».

