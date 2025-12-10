Δήμητρα Παπαδήμα: «Έχω κάνει προτάσεις στην τηλεόραση και σε θέατρα, δεν προχωράει τίποτα»

«Στην παράσταση “Το πορτρέτο της Πηνελόπης Δέλτα” με σκηνοθετεί η κόρη μου και είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Στη συνεργασία μας κάνω πίσω, γιατί η κόρη μου είναι ισχυρογνώμων», δήλωσε σε νέα της συνέντευξη η Δήμητρα Παπαδήμα.

Η Δήμητρα Παπαδήμα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και την Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου και αυτή προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (10.12.2025). Η γνωστή ηθοποιός μίλησε αρχικά για την παράσταση «Το πορτρέτο της Πηνελόπης Δέλτα» και τη συνεργασία με την κόρη της, Θαλασσινή Μποσταντζόγλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου έχει λείψει να συνεργάζομαι και με άλλους ηθοποιούς, με κούρασε να είμαι μόνη στη σκηνή. Ήθελα να κάνω μονολόγους στο θέατρο, λίγο από απογοήτευση, λίγο από το αίσθημα της μοναξιάς. Έχω κάνει προτάσεις και στην τηλεόραση και σε θέατρα και δεν προχωράει τίποτα, απογοητεύομαι!

Η τηλεόραση έχει πάρει μια στροφή περίεργη, ελπίζω να μην ακολουθήσει και το θέατρο. Οι σειρές σήμερα χωλαίνουν, δεν έχουν αλήθεια μέσα τους. Δεν μου έχουν προτείνει να παίξω στην τηλεόραση, γιατί ξέρουν ότι θα δυσκολευτούν», είπε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.

Για τον Γιάννη Μποσταντζόγλου, η Δήμητρα Παπαδήμα απάντησε: «Με τον Γιάννη είμαστε μαζί 33 χρόνια, τα έχουμε καταφέρει δύσκολα, έχω κάνει πολλές υποχωρήσεις, αλλά και ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι ο άνθρωπός μου, έχουμε το παιδί μας και είμαστε μια χαρά. Δεν τσακωνόμαστε πια, γελάμε πολύ. Ο Γιάννης είναι φοβερός, το αιώνιο παιδί».

Κλείνοντας, η Δήμητρα Παπαδήμα απάντησε για τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου πως το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι: «Είναι όπως το βλέπει ο καθένας και όπως το βιώνει. Σε ένα κρεβάτι γεννιόμαστε και σε ένα κρεβάτι πεθαίνουμε, κρεβάτι είναι η ζωή γενικότερα».