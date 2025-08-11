Δήμητρα Παπαδήμα: Ο Γιάννης Μποσταντζόγλου με ισορρόπησε, με ηρέμησε και με έβαλε σε εγρήγορση

Για την ισορροπία που ένιωσε όταν ήρθε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου στη ζωή της καθώς και για τον ρόλο της μητέρας μίλησε, μεταξύ άλλων, η Δήμητρα Παπαδήμα στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα On Time και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου.

«Με έβαλε σε μία εγρήγορση και άρχισα να γράφω ή να φανερώνω τα κρυμμένα μου γραπτά, γιατί είναι ο πρώτος που τα διάβασε, εκεί γύρω στα τριάντα μου», εκμυστηρεύεται η Δήμητρα Παπαδήμα για τον σύντροφό της, Γιάννη Μποσταντζόγλου.

Σίσσυ Μενεγάτου: Ο Γιάννης Μποσταντζόγλου ήρθε και σε ισορρόπησε;

Δήμητρα Παπαδήμα: Ναι, σίγουρα, ο Γιάννης μου με ισορρόπησε. Με έπεισε να κάνουμε παιδί. Ο Γιάννης με ηρέμησε με έναν τρόπο, δεν ξέρω πως. Με έβαλε σε μια εγρήγορση και άρχισα να γράφω ή να φανερώνω τα κρυμμένα μου γραπτά, γιατί είναι ο πρώτος που τα διάβασε, εκεί γύρω στα τριάντα μου. Ο Γιάννης με έβαλε σε αυτό το μονοπάτι.

Σ.Μ.: Δεν είχες σκεφτεί τον εαυτό σου μαμά;

Δ.Π.: Ένιωθα ανίκανη να γίνω μάνα. Ακόμα και τώρα νιώθω ανίκανη. Θεωρώ ότι η μάνα είναι «ο κατά φαντασίαν εγγυητής». Έχω γράψει και ποίημα. Δεν βάζω εγγυήτρια. Εγγυητής. Η μάνα είναι και πατέρας και μάνα. Τι μπορεί να σου εγγυηθεί η μάνα; Θα είσαι ευτυχισμένος στη ζωή σου. Με αυτά τα δυστυχήματα που γίνονται και τόσα άλλα μπορεί να σου εγγυηθεί μια μάνα ότι θα ζήσεις μέχρι τα βαθιά γεράματα; Μπορεί να σου εγγυηθεί μια μάνα ότι θα βρεις μια καλή δουλειά; Έναν άντρα σοβαρό για να κάνεις οικογένεια; Όταν όμως μεγαλώνεις το μωρό σου, όπως τόσες και τόσες μάνες, του μίλαγα και του έλεγα: “Θα μεγαλώσεις, θα σε αγαπάμε, θα σε προστατεύουμε, θα κάνω ό,τι μπορώ για σένα”.

Και αυτή, καθώς τη θήλαζα, άφηνε τη θηλή και έβγαζε μικρές κραυγούλες. Ένιωθα τότε ότι μπορούσα να την προστατεύσω από τα πάντα. Και τελικά αποδεικνύεται πως όχι. Μάνα κατά φαντασίαν εγγυητής. Αυτό με τρελαίνει.