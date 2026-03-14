Δημήτρης Αρβανίτης: Όταν τον συνάντησα μετά από χρόνια, μου είπε «με συγχωρείς» και είναι προς τιμήν του αυτό

Τόσο για την εικόνα της μυθοπλασίας σήμερα στην ελληνική τηλεόραση όσο και για ηθοποιό με τον οποίο συνεργάστηκε στο παρελθόν χωρίς να του αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις, μίλησε μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Αρβανίτης στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Κυριάκο Θεοδοσίου, το μεσημέρι του Σαββάτου.

“Ευτυχώς για φέτος μειώθηκαν όλα αυτά τα σίριαλ τα οποία ήταν εποχής. Το σύνολο των Ελλήνων ανδρών ηθοποιών είχε αποκτήσει ένα μουστάκι όπου πήγαινες στο θέατρο και τους έβλεπες με μουστάκι, γιατί δεν μπορούσαν να το ξυρίσουν το βράδυ. Και έλεγες ότι οι Έλληνες έγιναν ξανά μουστακαλήδες” επισήμανε, αρχικά, ο έμπειρος πρωταγωνιστής.

“Είχα κάνει μια σειρά και πήγαινε εξαιρετικά καλά την πρώτη χρονιά. Έρχεται μια μέρα ένας από τους πρωταγωνιστές, ο οποίος μόλις είχε εμφανιστεί, μου είπε “γιατί έχουν μειωθεί οι σκηνές μου; Να, τις έχω μετρήσει. Είμαι πρωταγωνιστής και θέλω να παίζω συνέχεια”. Μετά μου είπε, στο σενάριο, “δεν θέλω να τα φτιάξω με αυτήν, θέλω με μια άλλη”. Λέω, ο τύπος έχει καβαλήσει το καλάμι, τον χάσαμε”.

“Τσακώνεται με την παραγωγή και έρχεται και μου λέει: “Θα δεις ότι θα καταστραφεί η σειρά επειδή θα φύγω”. Η σειρά την άλλη χρονιά, που έπαιξε μάλιστα ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης τον ρόλο του, ανέβηκε κατά άλλα 5% – 6%.

Όταν τον συνάντησα μετά από χρόνια, μου είπε “με συγχωρείς” και είναι προς τιμήν του αυτό” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Δημήτρης Αρβανίτης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στον Alpha.