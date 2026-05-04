Σταματίνα Τσιμτσιλή για Γιώργο Μυλωνάκη: Όντως υπάρχει μια βελτίωση, η οικογένεια επιθυμεί διακριτικότητα

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας (04-05-2026) στην κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη και στα όσα επιθυμεί η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου. Όπως είπε η παρουσιάστρια της εκπομπής «Happy Day» στον Alpha, υπάρχει όντως μια βελτίωση αλλά ο δρόμος της αποθεραπείας είναι μακρύς. «Κάθε μέρα είναι μια νέα μάχη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης παραμένει στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, με τους θεράποντες γιατρούς να αξιολογούν καθημερινά την κατάσταση της υγείας του. Όπως ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Τίνα Μεσσαροπούλου βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του. Η οικογένεια ζητάει σεβασμό και διακριτικότητα. Δεν μπαίνει στη διαδικασία διαρροών και πληροφοριών. Αυτές γίνονται μόνο από τα χείλη των γιατρών, όποτε κρίνουν οι ίδιοι.

«Έχετε καταλάβει όλον αυτόν τον καιρό από τότε που έγινε το συμβάν, πριν από περίπου 20 μέρες, ότι μιλούμε ελάχιστα γι’ αυτό το γεγονός. Κι αυτό δεν είναι γιατί δεν αγαπάμε την Τίνα μας, ή δε μας λείπει, αλλά γιατί σεβόμαστε την στάση που επιθυμεί η οικογένεια να τηρηθεί. Δηλαδή, διακριτικότητα και σεβασμός και προσοχή στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την πορεία της υγείας του.

Το λέω γιατί από χθες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, έχει βγει και σε εξώφυλλα και πρωτοσέλιδα η είδηση ότι έγινε το θαύμα, ότι πάει καλύτερα με σαφείς αναφορές σε διάφορες αντιδράσεις που έχει ο υπουργός κτλ. Εγώ θα σας πω ότι όντως υπάρχει μια βελτίωση, αλλά από εκεί και πέρα, το τι συμβαίνει και αν συμβαίνει, θα ήθελα να το αφήσουμε στην Τίνα να το πει όταν και αν επιθυμεί ή σε ένα ιατρικό ανακοινωθέν να αναφερθεί γιατί κάθε μέρα που περνά είναι μια μικρή νίκη.

Από εκεί και πέρα αυτό που επιθυμεί και η Τίνα μας και η οικογένεια του Γιώργου Μυλωνάκη ευρύτερα είναι χαμηλοί τόνοι, σεβασμός και διακριτικότητα…

Η επιθυμία της Τίνας μας που έχει αποσυρθεί και από το προσκήνιο, και από την εκπομπή και από τα social, και από την κοινωνική ζωή και είναι στο πλευρό του άντρα της από το πρωί ως το βράδυ είναι να μη δημιουργείται θόρυβος γύρω από όλη αυτή τη μάχη που δίνει και είναι μια δύσκολη μάχη που δεν έχει ξεκάθαρο φως στο τούνελ, ναι υπάρχουν σημάδια βελτίωσης, αλλά κάθε μέρα είναι μια νέα μάχη…. Αυτό που θέλει η Τίνα από εσάς είναι την αγάπη και την προσευχή σας…» είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, νοσηλεύεται από τις 15 Απριλίου 2026 στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» έπειτα από ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος.