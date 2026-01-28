Δημήτρης Κίτσος για τη «Μεγάλη Χίμαιρα»: Οι ερωτικές σκηνές που σχολιάζονται, είναι πολύ προσεγμένες

Ο Δημήτρης Κίτσος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «The 2night Show» και μίλησε για τις κοινωνικές ανησυχίες του, την απόφαση που πήρε να ασχοληθεί με την υποκριτική και τη φιλοσοφία της ζωής του. Εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν έχει τηλεόραση στο σπίτι του και αναφέρθηκε σε σειρές που συμμετείχε και κέρδισαν το «στοίχημα» της τηλεθέασης.

«Συμβαίνουν κάποια πράγματα παγκοσμίως αυτήν την περίοδο που είναι αρκετά ανησυχητικά. Και αυτό που συμβαίνει στην Αμερική με τον Τραμπ και στην Ελλάδα τα δικά μας. Είναι κάποιες καταστάσεις που μου έχουν δημιουργήσει ανησυχία και προβληματισμό. Εν δυνάμει, ο Τραμπ φαίνεται πολύ πιο επικίνδυνος από τις απειλές που έχουμε δεχτεί ως χώρα» δήλωσε αρχικά ο Δημήτρης Κίτσος στο «The 2night Show» και συμπλήρωσε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπάρχουν συνεχώς πράγματα που έχουν συμβεί και με ενοχλούν ακόμα, όπως τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατεβαίνω σε εκδηλώσεις και πορείες, όσο δεν φοβάμαι. Πολλές φορές φοβάμαι για τη σωματική μου ακεραιότητα κατεβαίνοντας σε μια πορεία, γιατί γίνονται συνεχώς επεισόδια και πέφτει πολύ ξύλο από τη μεριά της Αστυνομίας και των ΜΑΤ. Έχω χτυπηθεί με γκλοπ. Με στρεσάρει που υπάρχει και τόσος πολύ κόσμος και δεν υπάρχει εύκολη διαφυγή».

Επιπλέον, ο Δημήτρης Κίτσος ανέφερε ότι «Δεν ήμουν πολύ καλός μαθητής, με την έννοια του να είμαι τυπικός στο διάβασμα. Έγραψα πολύ καλά στις Πανελλήνιες και πέρασα στη σχολή Τοπογράφων Μηχανικών, μια σχολή που δεν με ενδιέφερε. Χρωστάω δυο μαθήματα αλλά από τότε που πέρασα στη σχολή υποκριτικής δεν έχω βρει τον χρόνο να πω ότι θυσιάζω διακοπές ή μια δουλειά για να τελειώσω τη σχολή. Κάποια στιγμή στα 18 πηγαίνοντας να σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη, έτυχε να δω μια φοιτητική παράσταση και μου φάνηκε ενδιαφέρον αυτό που συνέβαινε. Ένας φίλος μου συμμετείχε σε φοιτητικές ομάδες, με παρότρυνε να πάω».

Στη συνέχεια, υπογράμμισε πως «Υπήρχε η ανασφάλεια αν θα το κάνω ως χόμπι και αν θα μπορώ να βιοποριστώ. Ωστόσο συνέβησαν δυο πράγματα που με βοήθησαν να πάρω την απόφαση να ασχοληθώ με την υποκριτική. Τη συγκεκριμένη σχολή δεν την επέλεξα ακριβώς. Κάπως μου προτάθηκε για να είμαι κάπως οικονομικά ασφαλής. Εγώ ιδανικά ήθελα Βιολογικό. Δεύτερον, μπήκαμε στην οικονομική κρίση, επομένως άρχισε να καταρρέει ο μύθος ότι οι γιατροί, οι μηχανικοί και οι δικηγόροι έχουν μια ασφαλή ζωή οικονομικά. Είπα πως δεν έχω κάτι να χάσω, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας για το “Grand Hotel” δήλωσε ότι «Είναι πολύ ωραία. Εγώ γενικά είχα μια δυσκολία με μια καθημερινή σειρά, όπως φαντάζομαι και όλοι οι συντελεστές, γιατί οι ρυθμοί είναι πολύ έντονοι και γρήγοροι και πρέπει να έχεις μια ετοιμότητα, βγάζεις πολύ υλικό κάθε μέρα. Σίγουρα συμβαίνουν πολλά λάθη, τα οποία δεν μπορείς να τα προλάβεις, επομένως όλο αυτό είναι και ψυχοφθόρο, ειδικά όταν είσαι και μπροστά από την κάμερα. Επίσης, είχα μεγάλη δυσκολία με τα λόγια, μέχρι και λίγο πριν το “Grand Hotel”. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ να μάθω, άρα αυτός ο όγκος μου ήταν κάτι αγχωτικό. Με το πέρασμα των χρόνων και που είχα ψηθεί και στην “Παραλία” ήρθα και ήμουν πιο ήρεμος με αυτήν την συνθήκη».

Επιπλέον, ο Δημήτρης Κίτσος αποκάλυψε πως «Δεν έχω επίτηδες τηλεόραση. Είναι κάτι το οποίο μου δημιουργεί σοβαρή διάσπαση. Και σε σπίτι φίλων, αν υπάρχει τηλεόραση αρχίζω να μην ακούω και να μην συνδέομαι και δεν είναι καλό. Το κινητό μου είναι υπεραρκετό για τον εθισμό που έχω».

Όσον αφορά τη “Μεγάλη Χίμαιρα” δήλωσε πως «Λένε ότι είναι η μεγαλύτερη ελληνική παραγωγή. Υπήρξε αρκετή προσοχή σε πολλά κομμάτια. Είναι μια δουλειά για την οποία είμαι πολύ περήφανος. Οι ερωτικές σκηνές σχολιάζονται πολύ. Είναι προσεγμένες. Είναι αρκετές και δεν είναι κάτι που δείχνει ότι πάει προς τα εκεί και μετά τους βλέπουμε την επόμενη μέρα. Δείχνει πράγματα, είναι αποκαλυπτικές. Θεωρώ πως το σίριαλ ανταποκρίνεται σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό στο βιβλίο αλλά από εκεί και πέρα, στο βιβλίο βλέπουμε την πλευρά της Μαρίνας».

Για την προσωπική ζωή του ανέφερε: «Έχω εξερευνήσει αρκετά την περιοχή της μοναξιάς. Είμαι καλά με αυτό, το οποίο το θεωρώ πολύ απαραίτητο για εμένα, για να πω ότι μπαίνω σε μια σχέση όχι από τον φόβο της μοναξιάς αλλά επειδή πραγματικά θέλω. Είμαι σε αυτήν την περιοχή. Θα μπορούσα να πάω ταξίδι μόνος μου με το τροχόσπιτο, το κάνω».

«Είχα διαβάσει στο Instagram: “Να είσαι η καλύτερη παρέα του εαυτού σου”. Κάπως είχε χαραχτεί και σε στιγμές που ήμουν χάλια που ήμουν μόνος μου είπα: “Περίμενε! Αν ήμουν τώρα με παρέα, τι θα έκανα;” και άρχιζα να κάνω πράγματα που δε θα τα έκανα αλλιώς. Θα βούλιαζα σε άλλες περιοχές και αυτό με έχει βοηθήσει πολύ. Κάνω ψυχοθεραπεία πέντε χρόνια» ανέφερε καταληκτικά ο Δημήτρης Κίτσος.