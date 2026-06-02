Δημήτρης Μακαλιάς: «Μου λείπει η τηλεόραση, θα ήθελα να κάνω κάτι»

O Δημήτρης Μακαλιάς / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
«Η Μπέττυ Μαγγίρα θα μεγαλουργήσει στο GNTM», υπογράμμισε ο Δημήτρης Μακαλιάς σε νέες δηλώσεις που έκανε.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και τον Χρήστο Λυσσέα. Ο Δημήτρης Μακαλιάς αναφέρθηκε στην τηλεόραση, στη Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Καραβάτου και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Τρίτη (02.06.2026). 

«Βλέπω αρκετά τηλεόραση φέτος. Είχε ενδιαφέρον η φετινή σεζόν», είπε αρχικά ο Δημήτρης Μακαλιάς.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς πρόσθεσε στη συνέχεια: «Μου λείπει η τηλεόραση γιατί την αγαπάω πολύ, θα ήθελα να κάνω κάτι. Χαίρομαι που η Μπέττυ θα είναι στο GNTM και πιστεύω θα μεγαλουργήσει. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές πως θα συνεργαστούμε ξανά με την Κατερίνα Καραβάτου.

Την αγαπάω πολύ, είναι δικός μου άνθρωπος. Αν κάνει εκπομπή με τον Χρήστο Φερεντίνο, δεν χωράει τρίτος. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Ζήνα Κουτσελίνη θα κάνει ψυχαγωγική εκπομπή. Οπότε, εγώ δεν το στηρίζω γιατί είναι ένα είδος εκπομπής το οποίο δεν μου ταιριάζει σε αυτή την ώρα της ημέρας».

