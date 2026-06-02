Media

Οι Αθώοι: «Σάρωσε» σε τηλεθέαση το μεγάλο φινάλε της υπερπαραγωγής του Mega

Έκανε 18,5% τηλεθέαση στο γενικό σύνολο και σε επιμέρους κοινό 30,4%
Οι Αθώοι
Οι πρωταγωνιστές της σειράς «Οι Αθώοι»
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο επίλογος μιας από τις πιο συγκινητικές ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, μεταδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου 2026 στο MEGA. Η υπερπαραγωγή, «Οι Αθώοι», μια σειρά εποχής που αναβάθμισε αισθητικά και καλλιτεχνικά τα τηλεοπτικά δεδομένα της σεζόν, έριξε αυλαία και οι τηλεθεατές συντονίστηκαν προκειμένου να παρακολουθήσουν το συγκινητικό φινάλε.

«Οι Αθώοι» ολοκληρώθηκαν με το 16ο επεισόδιο, βάζοντας ένα λυτρωτικό τέλος στην ιστορία των τριών βασικών ηρώων, όπως την αποτύπωσε στο εμβληματικό πεζογράφημα «Ο Κατάδικος» ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και τη μετέφερε σεναριακά στη μικρή οθόνη η Ελένη Ζιώγα και προβλήθηκε από το MEGA.

Το φινάλε της σειράς εποχής, σε σκηνοθεσία Νίκου και Άγγελου Κουτελιδάκη, κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης σημειώνοντας ρεκόρ σεζόν στο τελευταίο επεισόδιο, με ποσοστό 18,5% στο γενικό σύνολο. Σε επιμέρους κοινό, η τηλεθέαση των «Αθώων» εκτινάχθηκε στο 30,4%.

Η κάλυψη του τελευταίου επεισοδίου ξεπέρασε το 1,1 εκατομμύριο τηλεθεατές το βράδυ της Παρασκευής, επιβεβαιώνοντας τη θερμή ανταπόκριση του κοινού.

Η υποδειγματική τηλεοπτική μεταφορά ενός σημαντικού έργου της ελληνικής λογοτεχνίας, οι ξεχωριστές ερμηνείες και η υψηλή αισθητική της σειράς «Οι Αθώοι», αποτελούν μία ακόμη απόδειξη πως το MEGA επενδύει σταθερά στην ποιοτική και απαιτητική μυθοπλασία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
106
72
67
64
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo