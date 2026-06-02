Οι Αθώοι: «Σάρωσε» σε τηλεθέαση το μεγάλο φινάλε της υπερπαραγωγής του Mega

Ο επίλογος μιας από τις πιο συγκινητικές ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ, μεταδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου 2026 στο MEGA. Η υπερπαραγωγή, «Οι Αθώοι», μια σειρά εποχής που αναβάθμισε αισθητικά και καλλιτεχνικά τα τηλεοπτικά δεδομένα της σεζόν, έριξε αυλαία και οι τηλεθεατές συντονίστηκαν προκειμένου να παρακολουθήσουν το συγκινητικό φινάλε.

«Οι Αθώοι» ολοκληρώθηκαν με το 16ο επεισόδιο, βάζοντας ένα λυτρωτικό τέλος στην ιστορία των τριών βασικών ηρώων, όπως την αποτύπωσε στο εμβληματικό πεζογράφημα «Ο Κατάδικος» ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και τη μετέφερε σεναριακά στη μικρή οθόνη η Ελένη Ζιώγα και προβλήθηκε από το MEGA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το φινάλε της σειράς εποχής, σε σκηνοθεσία Νίκου και Άγγελου Κουτελιδάκη, κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης σημειώνοντας ρεκόρ σεζόν στο τελευταίο επεισόδιο, με ποσοστό 18,5% στο γενικό σύνολο. Σε επιμέρους κοινό, η τηλεθέαση των «Αθώων» εκτινάχθηκε στο 30,4%.

Η κάλυψη του τελευταίου επεισοδίου ξεπέρασε το 1,1 εκατομμύριο τηλεθεατές το βράδυ της Παρασκευής, επιβεβαιώνοντας τη θερμή ανταπόκριση του κοινού.

Η υποδειγματική τηλεοπτική μεταφορά ενός σημαντικού έργου της ελληνικής λογοτεχνίας, οι ξεχωριστές ερμηνείες και η υψηλή αισθητική της σειράς «Οι Αθώοι», αποτελούν μία ακόμη απόδειξη πως το MEGA επενδύει σταθερά στην ποιοτική και απαιτητική μυθοπλασία.