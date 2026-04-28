Σηφάκης στο Survivor: Αν οι Μπλε αποσυντονίζονται επειδή αναπνέω και μιλάω δεν θα κάτσω να σκάσω

Οι συγκρούσεις συνεχίζονται στο Survivor, ειδικά μετά το τελευταίο συμβούλιο που ανέδειξε τον Μάνο Μαλλιαρό υποψήφιο προς αποχώρηση. Οι αντιδράσεις που ακολούθησαν από Μιχάλη Σηφάκη και Δημήτρη Θεοδωρόπουλο το βράδυ της Τρίτης (28.04.2026) ανεβάζουν τους τόνους, με αιχμές, στρατηγικές και ανοιχτές προειδοποιήσεις για τη συνέχεια του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Ο Μιχάλης Σηφάκης σχολίασε στην κάμερα του ΣΚΑΪ πως «αν οι Μπλε αποσυντονίζονται επειδή αναπνέω και μιλάω, δεν θα κάτσω να σκάσω. Συγγνώμη, θα αναπνέω!» και ο παίκτης των κόκκινων του Survivor έσπευσε να… προειδοποιήσει:

«Έχω δηλώσει ευθέως στο συμβούλιο ότι, όσο το παιχνίδι προχωράει, τόσο θα σκληραίνω. Ακόμα είμαι μαλακός».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος στάθηκε στη στάση του συμπαίκτη του, τονίζοντας: «Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον Μάνο (σ.σ. Μαλλιαρό) ότι ο Μιχάλης Σηφάκης ίσον στρατηγική 25 ώρες το εικοσιτετράωρο. Δεν μπορείς να βασιστείς σε πράγματα που σου λέει. Σου έχει πει ήδη δύο φορές ψέματα. Μιλάμε για έναν παίκτη που θέλει να πάει μέχρι το τέλος και να λειτουργεί ως αρχηγός. Οπότε τι κάνει; Σε χρησιμοποιεί και πατάει πάνω σου».

Τέλος, ο ίδιος ο Μάνος Μαλλιαρός απάντησε για την υποψηφιότητά του: «Ο λόγος που τα κορίτσια επικοινώνησαν μαζί μου μετά την ψηφοφορία είναι γιατί έτσι κι αλλιώς θέλανε να με ψηφίσουν. Ήταν στρατηγική για να με διώξουν από το παιχνίδι. Εδώ είμαι, εδώ θα μείνω, δεν θα φύγω. Να δούμε ποιος θα φύγει πρώτος».