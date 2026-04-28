Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενο επεισόδιο: Ο Νίκος συγκαλεί Επείγουσα Συνάντηση Μπαμπάδων για τον Ηρακλή

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ' αγαπώ» που θα προβληθεί την Τετάρτη 29.04.2026 στις 21:00 το βράδυ.

Ο Δημήτρης έχει πάρει ζεστά το ρόλο του ως πατέρας. Τόσο ζεστά που έχει αποφασίσει να τον μεγαλώσει σαν μελλοντικό ηγέτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στο νηπιαγωγείο με τους άλλους γονείς. Επιπλέον, ο εθισμός του Βίκτωρα στο τάμπλετ έχει αρχίσει να γίνεται πρόβλημα. Ο Ηρακλής βρίσκεται σε αδιέξοδο μετά το κλείσιμο της καντίνας και την χωρίς αποτέλεσμα έρευνα του για δουλειά, όταν όμως ο Νίκος αντιληφθεί τι ζόρι περνάει ο φίλος τους, συγκαλεί Επείγουσα Συνάντηση Μπαμπάδων; Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του Alpha, Μπαμπά σ’ αγαπώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τετάρτη 29 Απριλίου 21:00

Επεισόδιο 33: «Ο λύκος δεν κοιμάται ποτέ;» – Ο Δημήτρης έχει πάρει ζεστά το ρόλο του ως πατέρας. Τόσο ζεστά που έχει αποφασίσει να τον μεγαλώσει σαν μελλοντικό ηγέτη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στο νηπιαγωγείο με τους άλλους γονείς και η Ελένη να πρέπει να τον συναντήσει για παιδαγωγική σύσταση. Επιπλέον ο εθισμός του Βίκτωρα στο τάμπλετ έχει αρχίσει να γίνεται πρόβλημα. Η Τζούλια αποφασίζει να πάρει μια επικίνδυνη για την ίδια πρωτοβουλία, σπάζοντας την απαγόρευση του Ευριπίδη, και προσεγγίζει κρυφά την Τζένη προσπαθώντας να την πείσει να διαπραγματευτούν ένα συμφωνητικό και να αποφύγουν τα δικαστήρια. Παράλληλα, η Βιργινία προσπαθεί να επικοινωνήσει με τη Ζωή και να της αφήσει τον χώρο που χρειάζεται για να θεραπευτεί η μεταξύ τους σχέση.

Κι ενώ κάνει αυτήν την προσπάθεια με τη μεγάλη της κόρη, η μικρή της κόρη, η Σοφία, την κατηγορεί ανοιχτά για τη διάλυση της οικογένειας της. Ο Ηρακλής βρίσκεται σε αδιέξοδο μετά το κλείσιμο της καντίνας και την χωρίς αποτέλεσμα έρευνα του για δουλειά, όταν όμως ο Νίκος αντιληφθεί τι ζόρι περνάει ο φίλος τους, συγκαλεί Επείγουσα Συνάντηση Μπαμπάδων;

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.