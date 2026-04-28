Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος συμπλήρωσε την εξάδα των υποψήφιων προς αποχώρηση

«Κλείδωσε» η εξάδα των παικτών που είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση από το Survivor. Στο επεισόδιο της Τρίτης (28.04.2026) το οποίο προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ, ο Σταύρος Φλώρος συγκέντρωσε επτά ψήφους και βγήκε κι αυτός στον «τάκο».

Στο νέο επεισόδιο του Survivor, οι ισορροπίες στην ομάδα των Επαρχιωτών του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ δοκιμάστηκαν ξανά, με την ψηφοφορία να βγάζει «βαρύ» αποτέλεσμα.

Ο Σταύρος Φλώρος συγκέντρωσε επτά ψήφους και αναδείχθηκε υποψήφιος προς αποχώρηση, μετά από μία διαδικασία που, όπως φάνηκε, είχε προηγουμένως συζητηθεί εντός της ομάδας.

Ο ίδιος κράτησε ήπιους τόνους δηλώνοντας στον παρουσιαστή Γιώργο Λιανό: «Υπήρξε συζήτηση με την ομάδα. Νομίζω ότι ήταν ανδρική η στάση. Δεν έχω κάτι να πω. Αναμένω το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι η ομάδα κινείται δίκαια».

Συνολικά, έξι είναι οι υποψήφιοι προς αποχώρηση: ο Νίκος Κάππος, ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ, η Μαντίνα Τσότα, η Δήμητρα Λιάγγα, ο Μάνος Μαλλιαρός και ο Σταύρος Φλώρος, διαμορφώνοντας μία ιδιαίτερα απαιτητική εβδομάδα για τους παίκτες.

Οι τρεις «μπλε» και οι τρεις «κόκκινοι» παίχτες εξηγούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν και θα κάνουν το παν γι’ αυτό, να παραμείνουν στο παιχνίδι.