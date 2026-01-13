Media

Δημήτρης Ουγγαρέζος για τα λάθος πλάνα σε δελτίο της ΕΡΤ: «Πρόκειται για επικίνδυνη ανικανότητα»

«Δεν έχει σχέση με την πρόθεση το αποτέλεσμα» ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην τοποθέτησή του
Δημήτρης Ουγγαρέζος
Δημήτρης Ουγγαρέζος / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Μια νέα γκάφα σημειώθηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNEWS, το απόγευμα της Κυριακής 11 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, στο θέμα για τις αναταραχές στο Ιράν, έδειξαν πλάνα από επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, που είχαν συμβεί μετά από συναυλία του ΛΕΞ. Στο λάθος της ΕΡΤ, αναφέρθηκε και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος

Αυτό, όπως ήταν φυσικό, έκανε το γύρο του διαδικτύου και σχολιάστηκε από τη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της στο Buongiorno, το πρωί της Τρίτης (13-01-2026). Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μίλησε για «επικίνδυνη ανικανότητα» ορισμένων στην ΕΡΤ.

«Δεν έχει σχέση με την πρόθεση το αποτέλεσμα. Πρόκειται για επικίνδυνη ανικανότητα. Ένα δελτίο ειδήσεων πρέπει να είναι συνυφασμένο με την αξιοπιστία.

Όταν τίθεται θέμα και αμφισβητούμε την εικόνα και μάλιστα μιλούν πάνω σε εικόνα που δεν ισχύει, τότε πώς να πιστέψουμε οτιδήποτε άλλο;», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Τα λάθος πλάνα στο δελτίο της ΕΡΤ

Ανάμεσα σε αυθεντικά στιγμιότυπα από το Ιράν, εμφανίστηκαν εικόνες έντασης από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, που καταγράφηκαν στις 2 Νοεμβρίου 2025, με συγκρούσεις μεταξύ παρευρισκομένων και ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων μετά τη συναυλία του γνωστού καλλιτέχνη. Τα πλάνα προβλήθηκαν χωρίς καμία σχετική επισήμανση ή διευκρίνιση, δημιουργώντας την εσφαλμένη εντύπωση ότι αφορούν καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν.

Μέχρι στιγμής, η ΕΡΤ δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το περιστατικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
94
81
78
75
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo