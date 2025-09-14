Δημήτρης Πανόπουλος για Λιάγκα: Όταν είσαι της δουλειάς και σου μιλάει ένας συνάδελφος μπορείς έστω να τον κοιτάξεις

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά έδωσαν μαζί το «παρών» στη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο το βράδυ του Σαββάτου (13.09.2025) και τους συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Weekend Live» και ο Δημήτρης Πανόπουλος σχολίασε τη στάση του παρουσιαστή.

Το μεσημέρι της Κυριακής προβλήθηκε το εν λόγω απόσπασμα, όπου φαίνεται ο Γιώργος Λιάγκας να χαιρετάει βιαστικά και να φεύγει, προκαλώντας την αντίδραση του Δημήτρη Πανόπουλου.

«Καλή αρχή σε όλους! Καλή αρχή σε όλους παιδιά, καλή χρονιά», είπε ο Γιώργος Λιάγκας στον ρεπόρτερ της εκπομπής του ΣΚΑΪ, αποφεύγοντας να τον κοιτάξει.

Αμέσως μετά την προβολή του βίντεο ο Δημήτρης Πανόπουλος πήρε τον λόγο και άρχισε να λέει: «Για τον Γιώργο Λιάγκα, δεν είναι ούτε κριτική, ούτε παράπονο… Ξέρουμε ότι αποφεύγουν κοινές εμφανίσεις με τη Μαρία Αντωνά».

«Αυτό ήταν… ημιαποκλειστικό, γιατί ο Γιώργος έφυγε από την κάμερα. Όταν είσαι της δουλειάς και είναι ένας συνάδελφος και σου λέει για τη νέα σεζόν και να δώσεις μια ευχή, μπορείς έστω να τον κοιτάξεις. Δεν είσαι κουμπωμένος, όταν εκτίθεσαι 4 ώρες κάθε μέρα στον τηλεοπτικό αέρα και είναι ένας συνάδελφος με κάμερα, νομίζω ότι είναι η ευγένεια, η στοιχειώδης ευγένεια να πεις στον συνάδελφο “καλή αρχή, γεια σας”», πρόσθεσε ο παρουσιαστής, δηλώνοντας τη δυσαρέσκειά του με την στάση του Γιώργου Λιάγκα.