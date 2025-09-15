Δημήτρης Πανόπουλος: Για τη Ναταλία Γερμανού τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τώρα πάμε στα επόμενα

Στην πρώην συνεργάτιδα του και νυν τηλεοπτική “αντίπαλο” του, Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε ο Δημήτρης Πανόπουλος στις τηλεοπτικές δηλώσεις που παραχώρησε μαζί με την Μάρτυ Λαζάρου στις κάμερες και στους δημοσιογράφους με αφορμή την πρεμιέρα της νέας τους εκπομπής.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο Δημήτρης Πανόπουλος κλήθηκε να σχολίασε το τρέιλερ της εκπομπής και την έμμεση αναφορά στην πρώην συνεργάτιδα και νυν “αντίπαλο” του, Ναταλία Γερμανού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Τελειώνοντας την εκπομπή, είπα “θα βελτιωνόμαστε συνεχώς”. Ακόμα και για εμάς καλύτερα γίνεται. Αυτό έλειπε να μην γινόταν. Φανταστείτε ένα τέλμα τώρα, να είχαμε φτάσει στο τέλειο” υπογράμμισε, αρχικά, ο νεαρός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ΣΚΑΪ.

“Εγώ την είπα terminator τη Ναταλία Γερμανού, εγώ θα το ανατρέψω; Εντάξει, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Τώρα πάμε στα επόμενα. Ξεκίνησε η σεζόν”.

“Δεν μιλήσαμε, όχι (σ.σ. για “καλή αρχή” στο ξεκίνημα της σεζόν). Έχουμε να βρεθούμε από τη μέρα που είχαμε πάει καλεσμένοι στο πλατό, στη συνέντευξη πέρσι” παραδέχθηκε, ακόμα, ο Δημήτρης Πανόπουλος για τη Ναταλία Γερμανού στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.