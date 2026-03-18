Δημήτρης Σαράντος: «Το τηλεοπτικό τοπίο είναι δυσοίωνο και έχει έντονη τοξικότητα, όλη μέρα βλέπεις ξεκατινιάσματα και αυτοαναφορικότητα»

«Η Κατερίνα Καραβάτου θέλει πιο πολύ προσπάθεια για να διώξει όλα τα κακά πνεύματα που προϋπήρχαν»
Στην εκπομπή “Breakfast@star” και τον Πάνο Παπαδόπουλο μίλησε ο Δημήτρης Σαράντος, ο οποίος απάντησε, μεταξύ άλλων, και για την Κατερίνα Καραβάτου.

«Το τηλεοπτικό τοπίο είναι δυσοίωνο και έχει έντονη τοξικότητα, όλη μέρα βλέπεις ξεκατινιάσματα και αυτοαναφορικότητα», είπε αρχικά ο Δημήτρης Σαράντος.

Ο Δημήτρης Σαράντος είπε στη συνέχεια: «Θα ήθελα φέτος να είμαι στην τηλεόραση σε μια ωραία εκπομπή, όπως ήμουν τότε με την Κατερίνα Ζαρίφη. Για να λέει η Κατερίνα Καραβάτου ότι δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά της, κάτι παραπάνω θα ξέρει.

Όλες οι εκπομπές χρειάζονται το χρόνο τους και νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά. Είναι δύσκολο, χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, ώστε να ανατρέψεις την όλη αρνητική εικόνα που προϋπήρχε, να διώξεις όλα τα κακά πνεύματα».

