Δημήτρης Σκαρμούτσος: «Δεν πήρα φράγκο από το “MasterChef”»

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και αναφέρθηκε στην περίοδο που ήταν κριτής στο «MasterChef».

Ο γνωστός σεφ ήταν καλεσμένος του Φάνη Λαμπρόπουλου το βράδυ της Παρασκευής (12.12.2025) στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη». Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος τόνισε μάλιστα ότι από τον δεύτερο κύκλο του ριάλιτι μαγειρικής δεν πήρε καθόλου χρήματα, διότι έκλεισε η εταιρεία παραγωγής του «MasterChef».

«Έγινε χαμός όταν βγήκε το πρώτο MasterChef. Εγώ έκανα το 1, το 2, παιδικό και το πρώτο του STAR», είπε αρχικά ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος είπε στη συνέχεια: «Δεν πήρα φράγκο από το MasterChef! Από το πρώτο πήρα πολύ λίγα, από το δεύτερο δεν πληρωθήκαμε σχεδόν καθόλου γιατί έκλεισε η εταιρεία παραγωγής. Ζητήσαμε να πληρωθούν όλοι οι τεχνικοί κι εμείς… γεια! Από του STAR, ναι!

Έφυγα από το MasterChef γιατί τσακώθηκα με το κανάλι (STAR). Όταν είσαι σε ένα κανάλι που σε αφήνει να πεις αυτό που θες και ξαφνικά πας σε ένα άλλο κανάλι και σου λένε ότι θα το κάνουν λίγο διαφορετικά, γιατί πρέπει να βγάλουν συναίσθημα και κλάμα… Εγώ δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν θα ξαναγύρναγα στο MasterChef».