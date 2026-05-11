Your Face Sounds Familiar: Νικήτρια η Μαριάντα Πιερίδη με το τραγούδι της Αυστρίας που κέρδισε τη Eurovision του 2025

Το Your Face Sounds Familiar επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής (10-05-2026) μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν για ακόμα μια φορά τον καλύτερο εαυτό τους. Οι μιμήσεις απέσπασαν θερμά χειροκροτήματα, με την Μαριάντα Πιερίδη να κόβει τελικά πρώτη το νήμα. Η ερμηνεία της για το τραγούδι της Αυστρίας που κέρδισε τη Eurovision του 2025 προκάλεσε «πανικό» και στα social media, που έγραψαν τα καλύτερα για εκείνη.

Η Μαριάντα Πιερίδη, ανέβηκε στη σκηνή του Your Face Sounds Familiar μεταμφιεσμένη σε JJ. Η ερμηνεία της στο νικητήριο «Wasted Love» ήταν καθηλωτική σύμφωνα με τους 4 κριτές. «Έπος», «είσαι θεότητα», «σοκ, χίλια μπράβο», «φωνάρα», «μας τρέλανες», «δεν υπάρχουν λόγια», «καταπληκτική» ήταν ορισμένα από τα σχόλια για την εμφάνισή της.

Η ίδια μετά τη νίκη της αρκέστηκε να πει: «Νιώθω πολύ ωραία, δεν το περίμενα, είμαι ενθουσιασμένη. Ήταν ένα τραγούδι πολύ δύσκολο που είχε πολλά πράγματα να κάνεις». Η Μαριάντα Πιερίδη συγκέντρωσε 24 βαθμούς και άφησε στη δεύτερη θέση τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη με 22 και στην τρίτη τον Κωνσταντίνο Μαγκλάρα με 19.

Από τη σκηνή του show παρέλασαν μεταξύ άλλων ο προπέρσινος runner-up της Eurovision, Baby Lasagna από την Κροατία, αλλά και οι δικοί μας Koza Mostra, Καίτη Γαρμπή, Γιώργος Αλκαίος και φυσικά ο Ακύλας.

Λίγες μέρες πριν ο Akylas δώσει τη μάχη του στη φετινή Eurovision, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ερμήνευσε το τραγούδι του στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού.

Τα χειροκροτήματα για την προσπάθειά του ήταν θερμά, με τον τραγουδιστή και παρουσιαστή να αντιγράφει το ντύσιμο και τις κινήσεις του Akyla.

«Βουτιά στο παρελθόν» αποτέλεσαν οι εμφανίσεις της Δωροθέας Μερκούρη ως Καίτη Γαρμπή, του Μέμου Μπεγνή ως Γιώργος Αλκαίος και της Ίντρα Κέιν ως Αλέξια από το 1987.

Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας μεταμφιέστηκε σε Tommy Cash και ερμήνευσε το τραγούδι «Espresso Macchiato» με την ιδιαίτερη χορογραφία του.

Στη σκηνή του YFSF βρέθηκε και η «Κλαυδία» όπως την παρουσίασε η Αφροδίτη Χατζημηνά.

Οι μεταμφιέσεις της επόμενης εβδομάδας

Μέμος Μπεγνής ως Mina

Μαριάντα Πιερίδη ως Γιώργος Ζαμπέτας

Αφροδίτη Χατζημηνά ως Rosalia

Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Γιώργος Νταλάρας

Δωροθέα Μερκούρη ως Dolly Parton

Αλέξανδρος Μπουρδούμης ως Κώστας Μοναχός

Idra Kayne ως Cardi B

Μαριλού Κατσαφάδου ως Ιουλία Καλλιμάνη

Biased Beast ως Πέτρος Ιακωβίδης

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως David Bowie