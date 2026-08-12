Δημήτρης Τσακάλας: Στο «Καφέ της Χαράς» την πρώτη χρονιά σιχαινόμουν την τηλεοπτική μου παρτενέρ

Ο Δημήτρης Τσακάλας που κράτησε τον ρόλο του Μπίλυ στην επιτυχημένη κωμική σειρά «Το καφέ της Χαράς» έδωσε μια συνέντευξη και μίλησε για όλα.

Ο ηθοποιός φιλοξενήθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με λεμόνι» στο YouTube και αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι με την τηλεοπτική του παρτενέρ στο «Καφέ της Χαράς», την Ελένη Λιάσκα, που ήταν η Γωγώ στη σειρά, δεν ταίριαζαν καθόλου την πρώτη χρονιά που έπαιζαν μαζί.

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«Δεν είχαμε καθόλου χημεία στην αρχή. Την πρώτη χρονιά νομίζω με σιχαινόταν και τη σιχαινόμουν στο έπακρο. Δεν είχαμε καθόλου καλή σχέση. Αποκτήσαμε οικειότητα μετά τη δεύτερη χρονιά και την τρίτη. Την πρώτη δεν ταιριάξαμε», δήλωσε ο Δημήτρης Τσακάλας.

Παράλληλα παραδέχτηκε ότι δεν είχε συμβεί κάτι αρνητικό ανάμεσά τους, αλλά δεν είχαν επαφές.

«Στην οντισιόν ήμασταν μια χαρά, γιατί με την Ελένη κάναμε την οντισιόν. Μετά στα γυρίσματα δεν είναι ότι υπήρχε κάτι, απλά με το που τελείωνε η σκηνή, δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη επαφή», τόνισε.

«Τη δεύτερη και την τρίτη σεζόν όμως είχαμε αρκετά φιλικές σχέσεις. Μεγαλώνεις, ξέρεις, γνωρίζεσαι καλύτερα. Άλλωστε, ήμασταν επαγγελματίες. Όταν είναι τόσο επαγγελματικό, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Γιατί κάναμε τη δουλειά μας μια χαρά και απλά φεύγαμε. Στα διαλείμματα όμως δεν καθόμασταν μαζί», ξεκαθάρισε ακόμα ο Δημήτρης Τσακάλας.