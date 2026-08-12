Eurovision: Η EBU αλλάζει τους κανονισμούς «φωτογραφίζοντας» το Ισραήλ

Τα πάνω κάτω στη Eurovision φέρνουν οι νέοι κανονισμοί της EBU. Η νικήτρια χώρα δεν θα αναλαμβάνει τη διοργάνωση του επόμενου διαγωνισμού εφόσον εμπλέκεται σε ένοπλη σύγκρουση.

Οι διοργανωτές του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision προχώρησαν σε αλλαγές στους κανονισμούς για το 2027 που προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι η νικήτρια χώρα δεν αναλαμβάνει αυτομάτως τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς εφόσον εμπλέκεται σε «ένοπλη σύγκρουση» ή «ευαίσθητη γεωπολιτική κατάσταση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέντε χώρες – η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία – μποϊκοτάρισαν τον φετινό διαγωνισμό, αφού το αίτημά τους για αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα, δεν έγινε δεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU).

Το Ισραήλ κατέλαβε τη 2η θέση, για δεύτερη συναπτή χρονιά.

Ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί τον προσεχή Μάιο στη Βουλγαρία, μετά την πρωτιά που κατέκτησε η Dara με το «Bangaranga» στη Βιέννη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο διευθυντής του διαγωνισμού Μάρτιν Γκριν δήλωσε πως η αναθεώρηση των κανονισμών έγινε ώστε να υπάρχει «μεγαλύτερη σαφήνεια προς όλους τους εμπλεκόμενους, προστασία των καλλιτεχνών και διασφάλιση ότι ο διαγωνισμός θα εξακολουθήσει να παρέχει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον, διατηρώντας παράλληλα το πνεύμα και την ακεραιότητα που καθιστούν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision τόσο ξεχωριστό».

Το 2017 η Ουκρανία είχε διοργανώσει τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision παρά τις συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και φιλορώσων αυτονομιστών στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Ωστόσο, μετά τη νίκη της στον διαγωνισμό του 2022, δεν ανέλαβε τη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς λόγω της ρωσικής εισβολής. Ο διαγωνισμός του 2023 φιλοξενήθηκε τελικά στο Λίβερπουλ της Αγγλίας.