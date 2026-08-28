Δωροθέα Μερκούρη: Το να είσαι χαρούμενος άνθρωπος είναι μια πνευματική στάση

Απαντήσεις για την προσωπικότητά της έδωσε η Δωροθέα Μερκούρη στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο νέο τεύχος του περιοδικού «Instyle» και τη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου.

Στη συνέντευξή της η Δωροθέα Μερκούρη αναφέρθηκε και στην προσπάθεια που κάνει να διατηρεί διαρκώς τη χαρά και την αισιοδοξία της.

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«Δεν είμαι καλούλα, αλλά οριοθετημένη. Άλλο να είσαι οριοθετημένος κι άλλο να είσαι σκληρός και αυστηρός», τονίζει χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

«Η προστασία είναι στο να βάλεις όριο, στο να έχεις μια συμπόνια την οποία τη διαχειρίζεσαι. Είναι διαχειρίσιμη συμπόνια, δεν πέφτεις στο πάτωμα να γίνεις χαλί. Η στάση ζωής που θέλω να έχω καθημερινά είναι της χαράς. Το να είσαι χαρούμενος άνθρωπος είναι μια πνευματική στάση, δεν είναι μια απλή στάση».

«Είναι θέμα πνευματικότητας στην εποχή μας – αυτό θεωρώ εγώ, γιατί για μένα μπορώ να μιλήσω. Θέλω να είμαι χαρούμενη, παρόλο που βλέπω ό,τι συμβαίνει γύρω μου – γιατί τα βλέπω όλα, τα ακούω όλα, ενδιαφέρομαι για όλα τα θέματα. Αλλά δεν θα μπω μέσα σε ένα τούνελ μαυρίλας, δεν θα κλειστώ εκεί και θα πω: Δεν βλέπω τίποτα, ασχολούμαι μόνο με πέντε ανθρώπους μου, με το σπίτι μου, με τον δρόμο μου και τελείωσα», πρόσθεσε στη συνέχεια η Δωροθέα Μερκούρη.