Δυναμική εκκίνηση για την ΕΡΤ3 με νέο πρόγραμμα – Έμφαση στην Ενημέρωση και την Περιφέρεια

Δυναμική εκκίνηση στη νέα τηλεοπτική σεζόν κάνει η ΕΡΤ3 με το νέο πρόγραμμά της που δίνει έμφαση στην Ενημέρωση με την ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο. Νέες αλλά και ανανεωμένες ενημερωτικές εκπομπές εσωτερικής παραγωγής 2026-2027, νέα πρόσωπα, νέα σκηνικά για τις αγαπημένες εκπομπές, αλλά και ενημερωτικές εκπομπές σε απευθείας μετάδοση στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έπειτα από πολλά χρόνια φέρνει στους τηλεοπτικούς δέκτες το Τρίτο κανάλι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Νέα πρόσωπα εμπλουτίζουν το δημοσιογραφικό δυναμικό της ΕΡΤ3, ανανεώνοντας δημοφιλείς και αγαπημένες εκπομπές, όπως η καθημερινή πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» με την Έφη Αλεβίζου, η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Σαββατοκύριακου «Στάση ΕΡΤ3» με την Ειρήνη Συράκη, αλλά και το σταθερό καθημερινό απογευματινό ραντεβού για τους λάτρεις του αθλητισμού «Ο Κόσμος των Σπορ» με τον Τάσο Σταμπουλή και την Κέλλυ Καπακτσόγλου.

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Νέες ενημερωτικές εκπομπές, όπως το «Μετά τις Ειδήσεις» που προβάλλεται καθημερινά στην βραδινή ενημερωτική ζώνη των 21:00, με τους Ίωνα Τσώχο, Χρήστο Τσαλικίδη και Δημήτρη Βενιέρη, έρχονται να προστεθούν στις ήδη δημοφιλείς ενημερωτικές παραγωγές της ΕΡΤ3, όπως η καθημερινή εκπομπή για την περιφέρεια «Περίμετρος» με την Κατερίνα Ρενιέρη – και την Κλέλια Κλουντζού τα Σαββατοκύριακα.

Οι εβδομαδιαίες ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ3 «Σύνορα» με την Κάλλη Ζάραλη για τα τεκταινόμενα στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και «Διασπορά» με την Χρύσα Σάμου – η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης για τον ομογενειακό Ελληνισμό – επιστρέφουν αυτήν την τηλεοπτική σεζόν σε νέες ημέρες και ώρες προβολής, με μεγαλύτερη διάρκεια και με νέα σκηνικά, όπως και η εβδομαδιαία εκπομπή για την συμπερίληψη και τα ζητήματα Αναπηρίας «Με Αποφασιστικότητα» με την Αναστασία Αργυριάδου, ενώ το Σαββατιάτικο νεανικό μαγκαζίνο «MindZet» με την Τάνια Μοσχοπούλου και τον Ραφάηλ Ραχωβίτσα, προβάλλεται σε απευθείας μετάδοση.

Τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα, ξεκινώντας από την πρωινή ενημερωτική τηλεοπτική ζώνη (10:00-12:00), συνεχίζοντας με τη μεσημεριανή ενημέρωση (13:00-17:00) και κλείνοντας με την βραδινή ενημερωτική ζώνη (21:00-22:00), οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί της ΕΡΤ3 με τη σύμπραξη του δικτύου ανταποκριτών της ΕΡΤ καλύπτουν δημοσιογραφικά όλα όσα συμβαίνουν σε όλη την ελληνική επικράτεια.

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Δευτέρα έως Παρασκευή

10:00 – 12:00 | «Μέρα με Χρώμα», με την Έφη Αλεβίζου

Απευθείας Μετάδοση

Ένα δίωρο ενημερωτικό και ψυχαγωγικό μαγκαζίνο με έμφαση στον πολιτισμό, τις επιστήμες, το περιβάλλον, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, που συνδυάζει ενημέρωση, χρηστική θεματολογία, πρόσωπα και ιστορίες που αξίζει να γνωρίσουμε. Η μέρα αρχίζει με χρώμα, καλή διάθεση και μια διαφορετική ματιά σε όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Η «Μέρα με Χρώμα», με την Έφη Αλεβίζου στην παρουσίαση, υποδέχεται καθημερινά τους τηλεθεατές της ΕΡΤ3, με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη αλλά με ανοιχτό βλέμμα σε ολόκληρη την περιφέρεια, αναζητώντας όσα ενδιαφέροντα, πέρα από τα συνηθισμένα συμβαίνουν, και αναδεικνύοντας ανθρώπους, ιδέες και πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά.

Απευθείας συνδέσεις, έξυπνη θεματολογία, προσκεκλημένοι στο στούντιο, στοχευμένα ρεπορτάζ και όλα όσα μπορούν να κάνουν ένα πρωινό περισσότερο ενδιαφέρον συνθέτουν μια εκπομπή με σύγχρονο ρυθμό, φρέσκια τηλεοπτική γλώσσα, αμεσότητα και θετική ενέργεια.

Παρουσίαση: Έφη Αλεβίζου

Αρχισυνταξία: Φρόσω Βαρβάρα, Θεοδότα Τσιόπρα

Σκηνοθεσία: Σταύρος Νταής, Χρύσα Νίκου

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Κάκαλης, Γιάννης Γκρισπάνης

16:00 | «Ο Κόσμος των Σπορ», με τον Τάσο Σταμπουλή και την Κέλλυ Καπακτσόγλου

Απευθείας Μετάδοση

Ανανεωμένος, διαδραστικός και πιο ενημερωτικός από ποτέ «Ο Κόσμος των Σπορ» της ΕΡΤ3 παραμένει η καθημερινή (Δευτέρα – Παρασκευή, 16:00 – 17:00) αγαπημένη συνήθεια για τις φίλες και τους φίλους του αθλητισμού. Με νέα πρόσωπα στην παρουσίαση, τον Τάσο Σταμπουλή και την Κέλλυ Καπακτσόγλου, αλλά και με νέα σκηνικά, «Ο Κόσμος των Σπορ» είναι ένα σύγχρονο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με αποκλειστικές ειδήσεις, συνεντεύξεις και αποκαλυπτικά ρεπορτάζ απ’ όλα τα σπορ.

Παρουσίαση: Τάσος Σταμπουλής, Κέλλυ Καπακτσόγλου

Αρχισυνταξία: Άκης Ιωακείμογλου, Ευγενία Γήτα

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κογκούλης

Διεύθυνση παραγωγής: Πέννυ Δόντσιου

Ο κόσμος των σπορ

21:00 | «Μετά τις Ειδήσεις», με τους Ίωνα Τσώχο, Χρήστο Τσαλικίδη και Δημήτρη Βενιέρη

Νέα εκπομπή – Απευθείας Μετάδοση

Η παρουσίαση των σημαντικών πολιτικών και οικονομικών γεγονότων που απασχόλησαν την επικαιρότητα, με το σχολιασμό των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και με συνεντεύξεις με πολιτικά πρόσωπα, θεσμικούς και επιστημονικούς φορείς.

Όταν ολοκληρώνεται η καταγραφή της ημέρας, αρχίζει η συζήτηση για όσα πραγματικά σημαίνουν οι ειδήσεις. Ο Ίων Τσώχος, ο Χρήστος Τσαλικίδης και ο Δημήτρης Βενιέρης συναντούν καθημερινά στην ΕΡΤ3 τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας και αναλύουν τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις της ημέρας.

Η εκπομπή «Μετά τις Ειδήσεις» πιάνει το νήμα της ενημέρωσης από το σημείο όπου το αφήνει το δελτίο: πίσω από την είδηση, και επικεντρώνεται στις αιτίες, στις προεκτάσεις και στην επόμενη ημέρα.

Με συνεντεύξεις, αντιπαραθέσεις απόψεων και ουσιαστική ανάλυση, επιχειρεί να φωτίσει τα γεγονότα και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που γεννά η επικαιρότητα.

Πολιτικά πρόσωπα, εκπρόσωποι της οικονομίας, επιστήμονες, πανεπιστημιακοί και άνθρωποι με γνώση και άποψη συμμετέχουν σε έναν ζωντανό διάλογο για όλα όσα διαμορφώνουν τη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα και διεθνώς.

Παρουσίαση: Ιων-Νικόλαος Τσώχος, Χρήστος Τσαλικίδης, Δημήτρης Βενιέρης

Αρχισυνταξία: Μαρία Ζερβοχωρίτου

Σκηνοθεσία: Ιωσήφ Νανάκης

Διεύθυνση Παραγωγής: Μαριάννα Σγουράκη, Πέτρος Μόδης

Καθημερινές και Σαββατοκύριακα

13:00 – 14:00 | «Περίμετρος», με την Κατερίνα Ρενιέρη – και την Κλέλια Κλουντζού τα Σαββατοκύριακα

Απευθείας Μετάδοση

Η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ3 με αντικείμενο την κάλυψη της ειδησεογραφίας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Η «Περίμετρος» από Δευτέρα έως και Κυριακή, με απευθείας συνδέσεις με όλες τις γωνιές της Ελλάδας και την Ομογένεια, μεταφέρει τον παλμό της ελληνικής «περιμέτρου» στην τηλεοπτική συχνότητα της ΕΡΤ3 με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Παρουσίαση: Κατερίνα Ρενιέρη (Καθημερινά), Κλέλια Κλουντζού (ΣΚ)

Αρχισυνταξία: Μπάμπης Τζιομπάνογλου, Αλεξία Τζιώνα, Αλέξανδρος Μάρκου

Σκηνοθεσία: Τάνια Χατζηγεωργίου, Αναστασία Ζιάβρα

Διεύθυνση παραγωγής: Δημήτρης Φράστανλης, Πέτρος Μόδης

Περίμετρος

14:00 | Ειδήσεις – Αθλητικά – Καιρός

Σάββατο και Κυριακή

10:00 – 12:00 | «Στάση ΕΡΤ3», με την Ειρήνη Συράκη

Νέα ημέρα και ώρα προβολής: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 10:00

Απευθείας Μετάδοση

Η ενημερωτική δίωρη εκπομπή, παραγωγής ΕΡΤ3, «μετακομίζει» στην πρωινή ενημερωτική τηλεοπτική ζώνη του Σαββατοκύριακου στις 10:00, με την Ειρήνη Συράκη στην παρουσίαση.

Η «Στάση ΕΡΤ3» υποδέχεται τους τηλεθεατές σε μια ζωντανή, φρέσκια εκπομπή που παρακολουθεί όσα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη την περιφέρεια, αναζητώντας πρόσωπα, ιστορίες και θέματα που αξίζει να γνωρίσουμε.

Επικαιρότητα, κοινωνία, πολιτισμός, ταξίδι, γαστρονομία, νέες τάσεις, έξυπνες ιδέες και χρηστικές πληροφορίες συνδυάζονται με τα πρόσωπα της καθημερινότητας μέσα από απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συζητήσεις-συνεντεύξεις με καλεσμένους.

Με εξωστρέφεια, θετική διάθεση και ανοιχτό βλέμμα σε όλη την Ελλάδα, η «Στάση ΕΡΤ3» γίνεται το τηλεοπτικό σημείο συνάντησης για ένα διαφορετικό πρωινό Σαββατοκύριακου.

Παρουσίαση: Ειρήνη Συράκη

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Κουφοκώστας

Σκηνοθεσία: Χρύσα Νίκου, Σταύρος Νταής

Διεύθυνση Παραγωγής: Αργύρης Δούμπλατζης, Γιάννης Γκρισπάνης

Στάση ΕΡΤ3

Κάθε Σάββατο



14:30 – 15:30 | «Σύνορα», με την Κάλλη Ζάραλη

Νέα ημέρα και ώρα προβολής

Πρεμιέρα: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 14:30

Για τέταρτη χρονιά η εκπομπή «Σύνορα» με την Κάλλη Ζάραλη επανέρχεται στην ΕΡΤ3 με διπλάσια διάρκεια και σε νέα ημέρα και ώρα μετάδοσης, και κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 14:30.

Η εβδομαδιαία ενημερωτική εκπομπή διασχίζει τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης, αναζητώντας τους ανθρώπους και τις ιστορίες πίσω από τις ειδήσεις και την επικαιρότητα. Σε μια εποχή που η περιοχή επανέρχεται στο επίκεντρο του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος και η διεύρυνση της ΕΕ ανεβαίνει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, η εκπομπή καταγράφει τις εξελίξεις, εξετάζει τις διαφορετικές αναγνώσεις των γεγονότων και αναλύει τον τρόπο που επηρεάζουν τις ζωές των ανθρώπων πέρα από τις γραμμές στον χάρτη. Πολιτική και γεωπολιτική, οικονομία, ανάπτυξη, καθημερινή ζωή, περιβάλλον και πολιτισμός τίθενται στο επίκεντρο της εκπομπής, συνθέτοντας το χτες με το σήμερα και δημιουργώντας γέφυρες για το κοινό μέλλον σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης.

Στο πρώτο επεισόδιο της φετινής τηλεοπτικής σεζόν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 14:30, τα «Σύνορα» ταξιδεύουν στην Αλβανία. Με αφορμή την «επανάσταση των Φλαμίνγκο» η εκπομπή συνομιλεί με κορυφαίους εκπροσώπους του κινήματος, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους, αναλυτές, αλλά και κυβερνητικές πηγές για το πώς η περιβαλλοντική διαμαρτυρία μετατράπηκε σε πολιτική, καθώς και για το μοντέλο των ξένων στρατηγικών επενδύσεων που συμβάλλει στην ταχύτατη ανάπτυξη της Αλβανίας, προκαλώντας όμως μαζικές αντιδράσεις.

Η εκπομπή καταγράφει επίσης το κλίμα στη Σερβία ενόψει των πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών στις 25 Οκτωβρίου, στις οποίες το φοιτητικό κίνημα αναμετριέται για πρώτη φορά ως πολιτική δύναμη με το κυβερνών κόμμα και τον επικεφαλής του πρώην πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Ακόμη, συζητά για τη διαχείριση της σκοτεινής πλευράς της ιστορίας στα Βαλκάνια, εστιάζοντας στη Σερβία και την κηδεία του καταδικασμένου για γενοκτονία Ράτκο Μλάντιτς. Γνωρίζει μαθήτριες από βαλκανικές χώρες που παρακολουθούν το σχολείο ελληνικής γλώσσας στο ΑΠΘ και, τέλος, παρακολουθεί μια παράσταση αρχαίας κωμωδίας στα αλβανικά και μαθαίνει πως ο Αριστοφάνης παραμένει διαχρονικός και επίκαιρος και στα Βαλκάνια.

Αρχισυνταξία – Παρουσίαση: Κάλλη Ζάραλη

Δημοσιογραφική ομάδα: Σερίφ Μεχμέτ, Χριστίνα Σιγανίδου, Έλενα Τσιώτα, Αλέξανδρος Μάρκου, Τίμος Φακαλής, Νίκος Πέλπας (Βελιγράδι), Νίκος Φραγκόπουλος (Σκόπια)

Μοντάζ: Στέλιος Καφετζάκης

Εικονοληψία: Γιάννης Παρίσης, Ανδρέας Κοτσίρης, Στάθης Ροσσόλυμος

Ηχοληψία: Νίκος Μαραγκάκης

Δ/νση Παραγωγής: Θοδωρής Τσέπος

Σκηνοθεσία: Μαρία Οικονόμου

Σύνορα

17:00 | «mindZet», με την Τάνια Μοσχοπούλου και τον Ραφαήλ Ραχοβίτσα

Απευθείας Μετάδοση

Η εκπομπή της νέας γενιάς επιστρέφει στην ΕΡΤ3 με τη δική της ματιά, τη δική της γλώσσα και – κυρίως – τα δικά της ερωτήματα.

Η Τάνια Μοσχοπούλου και ο Ραφαήλ Ραχοβίτσας συνομιλούν με τους νέους χωρίς φίλτρα και στερεότυπα για όλα όσα τους αφορούν: σπουδές, εργασία, σχέσεις, social media, τεχνολογία, μουσική, πολιτισμό, περιβάλλον, νέες τάσεις αλλά και τις μικρές και μεγάλες αγωνίες μιας γενιάς που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο.

Πρόσωπα, ιστορίες, νέες ιδέες και διαφορετικές φωνές βρίσκουν χώρο στο MindZet, σε μια εκπομπή που δεν μιλά απλώς για τους νέους, αλλά μιλά μαζί τους.

Παρουσίαση: Τάνια Μοσχοπούλου, Ραφαήλ Ραχοβίτσας

Αρχισυνταξία: Μερσιάνα Ελευθεριάδου

Σκηνοθεσία: Αναστασία Ζιάβρα

Διεύθυνση Παραγωγής: Βίλυ Κουτσουφλιανιώτη

mindZet

18:00 | «Με Αποφασιστικότητα», με την Αναστασία Αργυριάδου

Νέα ημέρα και ώρα προβολής

Πρεμιέρα: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 18:00

Επεισόδιο 1ο: H Παραολυμπιονίκης Κολύμβησης Αλεξάνδρα Σταματοπούλου

Για δεύτερη τηλεοπτική σεζόν η εβδομαδιαία εκπομπή συμπερίληψης «Με Αποφασιστικότητα» με την Αναστασία Αργυριάδου επιστρέφει σε νέα ημέρα και ώρα προβολής, και κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 18:00.

Η εκπομπή δίνει βήμα σε ανθρώπους που αποδεικνύουν καθημερινά ότι, όταν η θέληση γίνεται δύναμη, κανένα εμπόδιο δεν είναι αξεπέραστο. Αναδεικνύοντας προσωπικές ιστορίες, συλλογικές προσπάθειες και δράσεις που αποδεικνύουν ότι η αναπηρία δεν είναι εμπόδιο αλλά κινητήριος δύναμη, προτείνει λύσεις για μια κοινωνία χωρίς εμπόδια και χωρίς αποκλεισμούς.

Στο πρώτο επεισόδιο, αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση καλεσμένη της εκπομπής είναι η παραολυμπιονίκης κολύμβησης Αλεξάνδρα Σταματοπούλου.

Σε μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής, η «χρυσή» κολυμβήτρια του Παρισιού μιλά για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια στο ορφανοτροφείο της Πολωνίας, την υιοθεσία της από Έλληνες γονείς σε ηλικία μόλις πέντε ετών και τη διάγνωσή της, στα 14, με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου, μια ασθένεια που περιόρισε προοδευτικά την κίνησή της και, στα 21 της χρόνια, την καθήλωσε σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Η αναπηρία, όμως, δεν στάθηκε εμπόδιο στην πορεία της προς την επίτευξη των στόχων της. Ασχολήθηκε με την κολύμβηση σε επίπεδο πρωταθλητισμού, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020 και το χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Παράλληλα, επί σειρά ετών έχει βραβευτεί ως κορυφαία αθλήτρια με αναπηρία.

Η Αλεξάνδρα αποδεικνύει καθημερινά πως «με αποφασιστικότητα», δύναμη ψυχής και πίστη στον εαυτό μας μπορούμε να διεκδικούμε τα όνειρά μας και να ανοίγουμε τον δρόμο για όσα κάποτε έμοιαζαν αδύνατα.

Παρουσίαση: Αναστασία Αργυριάδου

Σκηνοθεσία: Εύη Παπαδημητρίου, Τηλέμαχος Κοεμτζόπουλος

Παραγωγός: Βίλλυ Κουτσουφλιανιώτη

Μοντάζ: Γιώτα Κρικέλη

Ειδική συνεργάτης: Θεοδώρα Κουτσομίχα

Με αποφασιστικότητα

Κάθε Κυριακή

16:00 | «Διασπορά», με τη Χρύσα Σάμου

Νέα ημέρα και ώρα προβολής – Απευθείας Μετάδοση

Πρεμιέρα: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 16:00

Η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης για τον ομογενειακό Ελληνισμό επιστρέφει, όπως πάντα στην ΕΡΤ3, σε απευθείας μετάδοση και σε νέα ημέρα και ώρα προβολής, και κάνει πρεμιέρα αυτήν την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, στις 16:00.

Η «Διασπορά» και η Χρύσα Σάμου συναντούν κάθε Κυριακή στην ΕΡΤ3 τους Έλληνες της Διασποράς και ταξιδεύουν στις κοινότητες του Ελληνισμού σε κάθε γωνιά του κόσμου. Πρόσωπα που διακρίνονται, ιστορίες Ελλήνων που δημιουργούν μακριά από την πατρίδα, ομογενειακές κοινότητες, εκπαίδευση, πολιτισμός, επιχειρηματικότητα και οι δεσμοί με την Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της εκπομπής. Η «Διασπορά» καταγράφει τη σύγχρονη Ομογένεια, τις αγωνίες και τις επιτυχίες της και κρατά ανοιχτή τη γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τον Ελληνισμό του κόσμου.

Αυτήν την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, στις 16:00, όπως πάντα στην ΕΡΤ3, η «Διασπορά» συστήνει μια οικογένεια νεομεταναστών που άφησε καριέρες και ζωή στη Θεσσαλονίκη και πλέον ζει μόνιμα στο Όσλο της Νορβηγίας, μεταβαίνει στη Βουλγαρία με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης «Άγιον Όρος» του Ευθύμη Βαρλάμη, επικεντρώνεται στις δράσεις και τα έργα της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού και περιχώρων και ταξιδεύει στο Τίλμπουρχ της Ολλανδίας, όπου μετά από δύο χρόνια σιωπής φέτος κτύπησε εκ νέου το κουδούνι του Σχολείου «Πλάτωνας» για τους «βενιαμίν» της τοπικής Ελληνικής Κοινότητας, η οποία αριθμεί περί τα 3.000 μέλη.

Η εκπομπή «φτάνει» ως το Μοντρεάλ του Καναδά και συνομιλεί με την ομογενή πολυβραβευμένη Συγγραφέα–Δημοσιογράφο Ιουστίνη Φραγκούλη για τους εορτασμούς των 120 χρόνων παρουσίας του Ελληνισμού στην καναδική μητρόπολη, αλλά και με τον αντιπρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ Μιχάλη Πατσαντζή για την έκθεση «Ήρωες της Ελλάδας – Η εποχή της Τροίας» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μοντρεάλ Pointe-à-Callière.

Τέλος, η δημοσιογράφος Αθηνά Κρικέλη, πολυβραβευμένη ντοκιμαντερίστα, αφήνει τη Νέα Υόρκη και ξεναγεί την «Διασπορά» στο Μικρό Μουσείο Σπηλιάς Λάρισας όπου συγκέντρωσε εκατοντάδες αντικείμενα μιας άλλης Ελλάδας, ενώ η Μίνα Αποστολίδη, σοκολατοποιός με διεθνείς διακρίσεις, θα βρεθεί από το Βέλγιο στο πλατό της εκπομπής με τις διάσημες δημιουργίες της που κατέκτησαν τον κόσμο.

Διασπορά

Αρχισυνταξία – Παρουσίαση: Χρύσα Σάμου

Μοντάζ: Σόνια Μπρέλου

Διεύθυνση Παραγωγής: Θοδωρής Τσέπος, Αθηνά Γερολύμπου

Σκηνοθεσία: Ιορδάνης Μερενίδης