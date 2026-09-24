Έξαλλος ο Γιώργος Λιάγκας με τον Στάθη Σχίζα: «Αυτό που έκανε είναι διπλά ηλίθιο»

Ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να κάνει μία δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τα όσα είχε αναφέρει ο Στάθης Σχίζας για τον Σταύρο Φλώρο.

Ο πρώην παίκτης του «Survivor» ανέφερε πως από το μένος που βγάζει ο Σταύρος Φλώρος απέναντι στην παραγωγή του ριάλιτι επιβίωσης, «δεν θα βγει κάτι», προσθέτοντας ότι «Χέρι που σε έχει ταΐσει δεν το δαγκώνεις». Αυτή τη δήλωση είχε σχολιάσει και ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος την Πέμπτη (24.09.2026) ξέσπασε ξανά μέσω του «Πρωινού» για τη δήλωση του Στάθη Σχίζα, χαρακτηρίζοντας ως «διπλά ηλίθιο» αυτό που έκανε.

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«Είναι ντροπή να μπαίνουμε σε μια συζήτηση για το αν τα εκατό εκατομμύρια που ζήτησε ως αποζημίωση το παιδί αυτό είναι πολλά, λίγα ή είναι και ντροπή για να το συνδέσω και με το επόμενο θέμα, να βγαίνει η δήλωση ότι “δεν δαγκώνεις χέρι που σε ταΐζει”. Ξεκάθαρα. Ο Σχίζας κάνει μια λανθασμένη τοποθέτηση. Λέει ότι “δεν δαγκώνεις χέρι που σε δαγκώνει”. Μπράβο. Λάθος, κύριε Σχίζα μου. Ό,τι και να πείτε έχετε χίλια λάθη. Και εδώ υπάρχουν λοιπόν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι της μαγκιάς, ότι “παιδιά έκανε λάθος, ζητώ συγγνώμη” και τελειώνει η ιστορία. Δεν θα τον δίκαζε κανένας. Έκανε λάθος, ζητώ συγγνώμη. Προφανώς όλοι έχουμε κάνει λάθη. Και ο άλλος δρόμος ποιος είναι; Μου μοντάραν τη δήλωση και ο Λιάγκας είναι κακός γιατί εκμεταλλεύεται τον Φλώρο. Άρα πάλι ένας Λιάγκας κακοστέκει για τη βλακεία του Σχίζα», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Χαρακτήρισα λοιπόν, τον συγκεκριμένο άνθρωπο ηλίθιο. Με διόρθωσε εδώ ο Τάσος (σ.σ. Τεριάκης). Κατάλαβα ότι έχω λάθος. Ζήτησα συγγνώμη και τι είπα; Αυτό που έκανε είναι ηλίθιο. Το ότι αυτό που έκανε όμως είναι ηλίθιο, το επαναλαμβάνω και σήμερα. Και είναι και διπλά ηλίθιο, γιατί αντί να ζητήσει ένα συγγνώμη προσπάθησε να πει ότι η εκπομπή της Τσιμτσιλή του έκανε μοντάζ και ότι ο Λιάγκας είναι ένας κακός άνθρωπος που εκμεταλλεύεται τον πόνο των ανθρώπων«, πρόσθεσε.

«Όλες οι εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση είχατε πέρυσι που δεν ήσουν εδώ το δικαίωμα να ασχολείστε με το συγκεκριμένο θέμα που όλους μας συγκλόνισε. Εγώ που ασχολήθηκα όμως είμαι κακός. Εγώ το έκανα για τα νούμερα και όλοι οι άλλοι το έκαναν για την ψυχή του Σταύρου. Είναι ντροπή να το λέμε αυτό. Στην Ελλάδα δηλαδή όλες οι άλλες εκπομπές είναι φιλεύσπλαχνες και ο Λιάγκας είναι ο κακός και το έκανε για τα νούμερα. Ενώ οι άλλοι το έκαναν για την ψυχή του Σταύρου. Είναι ντροπή να το λες. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορείς να αμφισβητήσεις τη σχέση που μπορεί να έχω αναπτύξει εγώ με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Το παιδί αυτό θα μπορούσε να είναι γιος μου στην ηλικία που είναι. Και όταν έπαθε αυτό που έπαθε, να ξέρεις κάτι. Ακόμα δεν έχεις παιδιά. Όταν κάνεις παιδιά θα καταλάβεις ότι η σκέψη σου διαφοροποιείται πλήρως», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Είναι ντροπή να τα λέει αυτά ο κύριος Σχίζας. Ότι όλοι οι άλλοι, όλες οι άλλες εκπομπές στην Ελλάδα το κάναν από ενδιαφέρον και ο Λιάγκας ασχολήθηκε με τον Σταύρο για να κάνει νούμερα. Δηλαδή τι είμαστε εμείς; Τίποτα ρομπότ άψυχα που Που μας ενδιαφέρει μόνο τι θα γράψει αύριο το κοντέρ; Μετά από τριάντα χρόνια, αλήθεια τώρα; Ας έρθει μαζί μου ο κύριος Σχίζας να κάνουμε μια βόλτα, όχι στο διαδίκτυο. Να δει ο πραγματικός κόσμος τι λέει για μένα στο δρόμο. Για να δούμε. Ας έρθει να δούμε. Αν αναγνωρίζει ειλικρίνεια σε λίγους ανθρώπους στην τηλεόραση, αν είμαι ανάμεσα σε αυτούς ή όχι. Τόσα χρόνια. Γιατί τριάντα χρόνια για να είμαι εδώ, κάτι σωστά κάνω μάλλον από το να κάνω λάθος», ξέσπασε στο τέλος ο Γιώργος Λιάγκας.