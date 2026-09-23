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First Dates: Πρεμιέρα με μια ανώμαλη «προσγείωση» – «Τι τρίπλα μου έπαιξε ρε φίλε;»

Μετά από τους προηγούμενους επιτυχημένους κύκλους, το εστιατόριο του «First Dates» άνοιξε ξανά τις πόρτες του
First Dates: Πρεμιέρα με μια ανώμαλη «προσγείωση» – «Τι τρίπλα μου έπαιξε ρε φίλε;»
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Το «First Dates» επέστρεψε, μέσα από τη συχνότητα του Star, το βράδυ της Τετάρτης (23/9/26) με νέα ζευγάρια να μπαίνουν στο τηλεοπτικό εστιατόριο για καινούριες περιπέτειες.

Ανάμεσά τους ήταν ο 18χρονος Γιώργος που γνωρίστηκε και δείπνησε στο «First Dates» με τον 22χρονη Όλγα. Σε όλη τη διάρκεια του τηλεοπτικού ραντεβού, τα πράγματα πήγαιναν καλά. Το ζευγάρι αποχαιρέτησε με μεγάλο ενθουσιασμό την Ζενεβιέβ βγαίνοντας και όλα έδειχναν ότι υπήρχε «χημεία» μεταξύ τους.

Ωστόσο, στην καθιερωμένη συνέντευξη που ακολούθησε και στην ερώτηση αν θα ξαναέβγαιναν ραντεβού, η 22χρονη Όλγα έκανε την ανατροπή, απαντώντας ότι «με τον Γιώργο δε θα ξαναέβγαινα δεύτερο ραντεβού».

Ο 18χρονος Γιώργος, δε μπορούσε να συγκρατήσει την έκπληξή του, σχολιάζοντας «τι τρίπλα μου έπαιξε ρε φίλε;».

Την ίδια ώρα, ένα άλλο ζευγάρι, ο 22χρονος Γρηγόρης και η 21 ετών Χρύσα, έπαιζαν με τις κάρτες των ερωτήσεων και η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε, με την ερώτηση για την «ένοχη απόλαυση».

«Εδώ ξεκινάει το ματς» είπε η Ζενεβιέβ στον Γρηγόρη, με εκείνον να της απαντάει ότι «εγώ την έβαλα τη μπάλα στο πλεκτό».

Μετά από τους προηγούμενους επιτυχημένους κύκλους του ριάλιτι γνωριμιών, το εστιατόριο του «First Dates» άνοιξε ξανά τις πόρτες του και για ακόμη μία σεζόν, υποδέχεται τα τηλεοπτικά ζευγάρια για νέες περιπέτειες…

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