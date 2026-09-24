Μπλε ώρες – επόμενο επεισόδιο: Η Ολυμπία μαθαίνει για τον γάμο του Πέτρου με τη Νικολέτα και γίνεται κουρέλι

Συγκλονιστικές εξελίξεις ταράσσουν τις ζωές όλων των ηρώων στη νέα δραματική σειρά «Μπλε ώρες», που προβάλλεται από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Η Ολυμπία μαθαίνει για τον άμεσο γάμο του Πέτρου με τη Νικολέτα και γίνεται κουρέλι με την Κορίνα να προσπαθεί να την συνεφέρει. Ο Άγγελος «σκοτώνεται» με την Εύα για την έκτρωση που έκανε. Αρνείται να δεχτεί ότι πήρε τέτοια απόφαση μόνη της. Μια λάθος εκτίμηση του Θοδωρή τον κάνει υποχείριο της Κορίνας για τα μεγαλεπήβολα σχέδια της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπλε ώρες – Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 16ο: Η Ολυμπία μαθαίνει για τον άμεσο γάμο του Πέτρου με τη Νικολέτα και γίνεται κουρέλι με την Κορίνα να προσπαθεί να την συνεφέρει. Ο Άγγελος «σκοτώνεται» με την Εύα για την έκτρωση που έκανε. Αρνείται να δεχτεί ότι πήρε τέτοια απόφαση μόνη της. Μια λάθος εκτίμηση του Θοδωρή τον κάνει υποχείριο της Κορίνας για τα μεγαλεπήβολα σχέδια της. Η Στέλλα και η Ελένη «μαλακώνουν» τον Άγγελο και το ζευγάρι έρχεται ξανά κοντά. Στο ραντεβού της συμφιλίωσης όμως, πέφτουν θύματα επίθεσης. Η Βάσια συνεχίζει να πιέζει τον αστυνόμο για τον φόνο του Αλέκου και τον οδηγεί σε απόγνωση. Ο Πέτρος συγκινείται από το δώρο του πατέρα του για τον γάμο, ενώ ο Διονύσης φτάνει στο γραφείο του αστυνόμου, έτοιμος να ομολογήσει τα πάντα…

Συντελεστές

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Και τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρωταγωνιστούν: Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βαγγέλης Κακουριώτης, Γιάννης Ποιμενίδης, Κατερίνα Στικούδη, Ελένη Βαΐτσου, Έλενα Πιερίδου, Γιώργος Κυριάκου, Έλενα Χειλέτη, Κωνσταντίνος Τσίτσιος, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Πάνος Μπακανδρέας, Λευτέρης Βασιλάκης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Χρυσή Κασιώτη, Ηρακλής Τσουζίνοβ, Γιάννης Ψιψιλής

και οι μικροί: Μαλένα και Αντώνης Μιχαλάκης

στον ρόλο του αστυνόμου, ο Πασχάλης Τσαρούχας

Αντώνης Φραγκάκης

Όλγα, η Κωνσταντίνα Τάκαλου

Στον ρόλο της Στέλλας, η Νόνη Ιωαννίδου

Βάσια Παναγοπουλου

Special Guest: Βάνα Μπάρμπα

Φιλική συμμετοχή: Χρήστος Λούλης

Το τραγούδι των τίτλων, «Το πρόστιμο», ερμηνεύει η Πάολα, σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.