Γιώργος Μαζωνάκης: Όσα θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο του «The Voice» που θα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του

Ένα επεισόδιο διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα, πρόκειται να είναι το πρώτο του φετινού κύκλου του «Τhe Voice», καθώς θα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο διάσημος τραγουδιστής ήταν μέλος της ομάδας των κριτών του «The Voice», αφήνοντας το στίγμα του και στην ελληνική τηλεόραση, εκτός από το πεντάγραμμο, που μεσουρανούσε εδώ και δεκαετίες. Μάλιστα, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα ήταν και στον φετινό κύκλο, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε και τη θέση του πάρει – όπως σας έχουμε αποκαλύψει – η Πάολα.

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Όπως αναφέρθηκε την Πέμπτη (24.09.2026) στην εκπομπή «Το πρωινό», το πρώτο επεισόδιο θα είναι ένα αφιέρωμα στον Γιώργο τον Μαζωνάκη. Μάλιστα, έχει ήδη γυριστεί και ο ΣΚΑΪ θέλει να το διαχωρίσει από το παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι δε θα λέγεται «The Voice» και αναζητείται τώρα ένας τίτλο που θα έχει σχέση με τον αδικοχαμένο καλλιτέχνη.

Το γύρισμα έγινε στο πλατό του μουσικού τάλεντ σόου και συμμετείχαν σε αυτό τρεις άλλοι coaches, η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Χρήστος Μάστορας. Μάλιστα, εκεί βρισκόταν και η Πάολα, ως guest star μαζί με άλλους τραγουδιστές. Αυτοί θα είναι η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Νίνο και ο Apon, καθώς ήταν άνθρωποι που καλλιτεχνικά κατά καιρούς είχαν συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σε αυτό το επεισόδιο, οι γνωστοί τραγουδιστές ερμηνεύουν μόνο κομμάτια του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Το γύρισμα ήταν πολύωρο και υπήρχε αρκετή συγκίνηση από τα πρόσωπα που πήραν μέρος.

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρθηκε ότι το «Τhe Voice» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη αν προλάβουν να γίνουν κάποια γυρίσματα, αλλιώς λίγο καιρό αργότερα.