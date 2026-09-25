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Σίσσυ Χρηστίδου: Η αιχμηρή απάντησή της στον Γιώργο Λιάγκα: «Δεν έχει πλάκα – Θα τον καλέσω να φέρει αποδείξεις»

Όλα ξεκίνησαν από τη χθεσινή εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα που ανέφερε ότι αυτή της Χρηστίδου «διαστρεβλώνει την αλήθεια»
Σίσσυ Χρηστίδου
Σίσσυ Χρηστίδου / NDPPHOTO / NDP PHOTO
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Την δική της απάντηση στα σχόλια του Γιώργου Λιάγκα θέλησε να δώσει η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και Πάλι», Σίσσυ Χρηστίδου. Η κόντρα ξεκίνησε όταν ο παρουσιαστής είπε στη δημοσιογράφο Νόρα Καούρη: «δεν είσαι απέναντι τώρα να διαστρεβλώνεις την αλήθεια», κάνοντας αναφορά στην προηγούμενη συνεργασία της με το «Χαμογέλα και Πάλι».

Η αντίδραση ήρθε από όλο το πλατό της εκπομπής με τους συνεργάτες της Σίσσυς Χρηστίδου να παίρνουν ανοιχτά θέση. Ο Παύλος Σταματόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, υπενθυμίζοντας παλαιότερες τηλεοπτικές πρακτικές και τονίζοντας πως το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως απλό αστείο, ενώ εναντίον του Γιώργου Λιάγκα στράφηκε και ο Νίκος Συρίγος.

Παίρνοντας τον λόγο, η Σίσσυ Χρηστίδου ξεκαθάρισε πως τα λεγόμενα του Γιώργου Λιάγκα είναι ιδιαίτερα σοβαρά και δεν πρόκειται να περάσουν ασχολίαστα. Η παρουσιάστρια προανήγγειλε ότι θα ζητήσει επίσημα στοιχεία και αποδείξεις για όσα της καταλογίστηκαν περί διαστρέβλωσης.

«Δεν έχει πλάκα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που ειπώθηκε. Θα τον καλέσω να φέρει αποδείξεις που αφορούν αυτή την εκπομπή και τη διαστρέβλωση της αλήθειας.

Μάλιστα θα παραδεχτώ ότι δεν είμαστε και τόσο καλοί πωλητές εδώ. Αν έχουμε ένα θέμα που είναι αποκλειστικό θα το πούμε. Δεν θα πάρουμε το τίποτα να το κάνουμε κάτι, δεν είμαστε καθόλου καλοί σε αυτό», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Κλείνοντας η Σίσσυ Χρηστίδου έριξε τη «σπόντα» της λέγοντας: «Εγώ δεν θέλω να σταθώ άλλο στον Γιώργο, πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό, αν και αισθάνομαι ότι του λείπει».

Όλα ξεκίνησαν μία ημέρα νωρίτερα στο «Πρωινό». όταν η ομάδα της εκπομπής συζητούσε την απάντηση του Στάθη Σχίζα προς τον Γιώργο Λιάγκα, μετά τον χαρακτηρισμό «ηλίθιος» που είχε αποδώσει ο παρουσιαστής στον ίδιο.

Μέσα στη συζήτηση, η Νόρα Καούρη εξέφρασε διαφορετική άποψη από τον Γιώργο Λιάγκα με εκείνον να αντιδρά αμέσως και σε ιδιαίτερα έντονο τόνο, αναφερόμενος μάλιστα στην προηγούμενη τηλεοπτική εκπομπή όπου εργαζόταν η δημοσιογράφος, το «Χαμογέλα και Πάλι»: «Πρέπει να καταλάβεις κάτι, δεν είσαι απέναντι για να διαστρεβλώνεις την αλήθεια. Τώρα που ήρθες εδώ θα λες την άποψή σου, όπως θέλεις, αλλά θα λες την αλήθεια».

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