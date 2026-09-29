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Δύο μαύρα πουκάμισα – επόμενο επεισόδιο: Η ένταση ανάμεσα στη Μαρκέλλα και τον Μανούσο κορυφώνεται

Ο Λευτέρης ξεπερνά τον κίνδυνο κι η οικογένειά του ανακουφίζεται
Δύο μαύρα πουκάμισα – επόμενο επεισόδιο: Η ένταση ανάμεσα στη Μαρκέλλα και τον Μανούσο κορυφώνεται
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Νέες εξελίξεις έρχονται στο επόμενο επεισόδιο της νέας σειράς του MEGA, Δύο μαύρα πουκάμισα, που θα προβληθεί την Τετάρτη (30.09.2026) στις 22:00.

Η ένταση ανάμεσα στη Μαρκέλλα και τον Μανούσο κορυφώνεται, καθώς εκείνη αρνείται να παραδεχτεί όσα νιώθει, ενώ η ζήλια και η ταραχή της την προδίδουν διαρκώς. Την ίδια ώρα, ο Λευτέρης ξεπερνά τον κίνδυνο κι η οικογένειά του ανακουφίζεται, ενώ μια παλιά, ανεκπλήρωτη ιστορία επιστρέφει ξανά μπροστά του και τον αναστατώνει. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο επόμενο επεισόδιο της νέας σειράς του MEGA, Δύο μαύρα πουκάμισα.

Δύο μαύρα πουκάμισα – Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 8ο: Η ένταση ανάμεσα στη Μαρκέλλα και τον Μανούσο κορυφώνεται, καθώς εκείνη αρνείται να παραδεχτεί όσα νιώθει, ενώ η ζήλια και η ταραχή της την προδίδουν διαρκώς. Την ίδια ώρα, ο Λευτέρης ξεπερνά τον κίνδυνο κι η οικογένειά του ανακουφίζεται, ενώ μια παλιά, ανεκπλήρωτη ιστορία επιστρέφει ξανά μπροστά του και τον αναστατώνει.

Ο Νικήτας και η Ελπίδα γιορτάζουν τον αρραβώνα τους, όμως η Σοφία κινείται ύπουλα εναντίον της νύφης της. Παράλληλα, η Ρίτα εκβιάζει τον Μιχάλη ζητώντας χρήματα, για να μην αποκαλύψει στη Μαρκέλλα όσα συνέβησαν μεταξύ τους. Και ενώ τα μυστικά απειλούν να βγουν στο φως, ένα παθιασμένο φιλί ανατρέπει τα πάντα, μπροστά στα μάτια του Σήφη.

Συντελεστές

Με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη

Πρωταγωνιστούν επίσης: Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία – Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας

Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης

Μαζί τους οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φίλιππος Σοφιανός, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Γεωργία Κουβαράκη, Γιώργος Νούσης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Φάνης Παυλόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Μαρία Ζαχαρή, Νίκος Πολοζιάνης, Σοφία Αγγελικοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Αργύρης Αποστόλου, Ναταλία Θανάσα, Δημήτρης Τοπαλίδης, Κώστας Ταταράκης, Παναγιώτης Λέκκας κ.α.

Συμμετέχει η μικρή Ναυσικά Κόκοτα

Σενάριο: Εμμανουέλα Αλεξίου

Σκηνοθεσία: Μάριος Καραμάνης, Κώστας Κιμούλης

Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».

Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2026 – 2027

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