Για τους λόγους που δεν μπορεί πια, με την ίδια ευκολία, να παρακολουθήσει την επιτυχημένη σειρά «Στο παρά πέντε» μίλησε από καρδιάς η Έφη Παπαθεοδώρου στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» και τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Αρκά, το πρωινό της Κυριακής 18 Ιανουαρίου, στην ΕΡΤ.

«Απ’ ότι θυμάμαι μου έλεγε ο Γιώργος Καπουτζίδης ότι το απέρριψαν το “Στο Παρά πέντε” στην αρχή. Ειδικά για τον ρόλο της Θεοπούλας, του είχε προτείνει η Ειρήνη Κουμαριανού να είμαι εγώ γιατί ήταν και άλλοι υποψήφιοι», εκμυστηρεύτηκε αρχικά η Έφη Παπαθεοδώρου.

«Δεν μπορώ πια να το δω το Παρά Πέντε, μου λείπει η Ειρήνη Κουμαριανού. Και που το έβλεπα τώρα, σκεφτόμουν… κοίταξε, να δεις. Γιατί και η Ειρήνη ήταν αδικημένη. Είχε κάνει ένα σωρό πράγματα και αναγνωρίστηκε μέσω του Παρά Πέντε».

Δεν μπορώ να είμαι στο νου του, αλλά νομίζω πως ο Γιώργος Καπουτζίδης πάρα πολύ καλά δεν συνεχίζει τη σειρά.

Γιατί το Παρά Πέντε έχει ολοκληρωθεί», συμπλήρωσε, ακόμα, η Έφη Παπαθεοδώρου στην κάμερα της ψυχαγωγικής εκπομπής της ΕΡΤ.