Ειρήνη Στεριανού: «Αυτό το GNTM θεωρώ ότι είναι πολύ κατώτερο σε όλα σε σχέση με το δικό μας»

Στην εφημερίδα Espresso και τον Ηλία Μαραβέγια έδωσε συνέντευξη η Ειρήνη Στεριανού, που όλοι είχαμε γνωρίσει μέσα από το GNTM.

Η Ειρήνη Στεριανού, λοιπόν, αναφέρθηκε τόσο στο GNTM όσο και στις Βίκυ Καγιά και Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε γνωρίσαμε μέσα από το GNTM, όταν το show σάρωνε σε τηλεθέαση. Πώς σου φαίνεται η φετινή version του;

Δεν το έχω δει καθόλου. Ακούω μόνο να το κράζουν. Γενικότερα, θεωρώ ότι είναι πολύ κατώτερο σε όλα σε σχέση με το δικό μας, γιατί εκείνο ήταν και πιο αγνό. Όταν κάτι το ξεψαχνίζεις τόσο, χαλάει, νομίζω… Όσο πιο αυθόρμητο είναι, τόσο πιο ωραίο βγαίνει.

Λείπει η Βίκυ Καγιά από το πρότζεκτ;

Πάρα πολύ. Επίσης, δεν μου αρέσει που ότι αφήνει η Καγιά, μετά το πιάνει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Καθόλου δεν μου αρέσει αυτό, έχει κουράσει.