Media

Ειρήνη Στεριανού: «Αυτό το GNTM θεωρώ ότι είναι πολύ κατώτερο σε όλα σε σχέση με το δικό μας»

«Δεν μου αρέσει που ότι αφήνει η Καγιά, μετά το πιάνει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, έχει κουράσει», είπε ακόμα
Ειρήνη Στεριανού
H Ειρήνη Στεριανού / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Στην εφημερίδα Espresso και τον Ηλία Μαραβέγια έδωσε συνέντευξη η Ειρήνη Στεριανού, που όλοι είχαμε γνωρίσει μέσα από το GNTM.

Η Ειρήνη Στεριανού, λοιπόν, αναφέρθηκε τόσο στο GNTM όσο και στις Βίκυ Καγιά και Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Σε γνωρίσαμε μέσα από το GNTM, όταν το show σάρωνε σε τηλεθέαση. Πώς σου φαίνεται η φετινή version του;

Δεν το έχω δει καθόλου. Ακούω μόνο να το κράζουν. Γενικότερα, θεωρώ ότι είναι πολύ κατώτερο σε όλα σε σχέση με το δικό μας, γιατί εκείνο ήταν και πιο αγνό. Όταν κάτι το ξεψαχνίζεις τόσο, χαλάει, νομίζω… Όσο πιο αυθόρμητο είναι, τόσο πιο ωραίο βγαίνει.

Λείπει η Βίκυ Καγιά από το πρότζεκτ;

Πάρα πολύ. Επίσης, δεν μου αρέσει που ότι αφήνει η Καγιά, μετά το πιάνει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Καθόλου δεν μου αρέσει αυτό, έχει κουράσει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
65
64
60
Media: Περισσότερα άρθρα
Γρηγόρης Γκουντάρας και Ναταλί Κάκκαβα έληξαν την κόντρα με τον Γιώργο Τσαλίκη: Το παρασκήνιο και η τηλεοπτική συνάντηση
«Παίξαμε ωραία τους ρόλους που κάποιοι άλλοι ήθελαν να παίξουμε. "Φάγαμε τις σάρκες μας"», είπε η παρουσιάστρια για τον «πόλεμο» που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους στο παρελθόν
Γρηγόρης Γκουντάρας και Ναταλί Κάκκαβα
Newsit logo
Newsit logo