Έκλαψε ο Γρηγόρης Μπάκας για τη φωτιά στη Φιλιππιάδα: «Ο πατέρας μου έφυγε, καίγονται σπίτια συγγενών μου»

Με δάκρυα πόνου και συγκίνησης ο Γρηγόρης Μπάκας μετέφερε το πρωί της Τετάρτης (13.08.2025) το ρεπορτάζ για τη φωτιά στη Φιλιππιάδα της Πρέβεζας, που μαίνεται ακόμα καίγοντας σπίτια και δασικές εκτάσεις.

Ο γνωστός δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, βγήκε στον «αέρα» της εκπομπής «Καλοκαίρι παρέα» και αναφέρθηκε στον εφιάλτη που ζουν οι κάτοικοι της περιοχής εξαιτίας της τεράστιας φωτιάς που έχει ξεσπάσει στη Φιλιππιάδα της Πρέβεζας, τον τόπο καταγωγής του. Μάλιστα, ο Γρηγόρης Μπάκας λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για την πυρκαγιά.

«Δεν υπάρχουν λέξεις, δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν εικόνες. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Το ένα μέτωπο πέρασε από το χωριό της μητέρας μου, δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση. Μπήκε η φωτιά στη λίμνη Ζηρού», είπε αρχικά.

«Πήρε ο αδερφός μου χθες βράδυ τον πατέρα μου και του είπε “μπαμπά, σήκω φύγε”. Πήρε ο πατέρας μου το φορτηγό και έφυγε, όπως και εκατοντάδες κόσμου που έφυγαν από τα σπίτια τους. Κάηκαν οι περιουσίες, οι αναμνήσεις τους, έβλεπαν τα σπίτια τους να καίγονται. Η κατάσταση είναι τραγική», ξέσπασε στη συνέχεια ο Γρηγόρης Μπάκας, συγκλονίζοντας την Κατερίνα Καραβάτου.

«Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, βλέπω τους πυροσβέστες από τις Σέρρες, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα… άνοιξαν τις κλιματιζόμενες αίθουσες για να πάρει ο κόσμος λίγο αέρα, λίγο οξυγόνο. Έχω περάσει μέσα από τη φωτιά για ρεπορτάζ, αλλά τώρα βλέπω σπίτια να καίγονται, σπίτια που έχω αναμνήσεις, σπίτια συγγενών. Κάνουμε τον σταυρό μας», τόνισε ακόμα ο γνωστός ρεπόρτερ για τη φωτιά που καίει ακόμα τη Φιλιππιάδα.