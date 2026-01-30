Έλενα Χαραμή: Χτύπησα στον νωτιαίο μυελό και έχασα τη βαρύτητα του σώματος μου, ένιωθα ότι φεύγω

Για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που υπέστη πριν από δυο περίπου χρόνια μίλησε λεπτομερώς η Έλενα Χαραμή, το πρωινό της Πέμπτης, στη νέα τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούργιου για το πρόγραμμα του Alpha.

“Μεσημεράκι ήταν και βγήκα από το σπίτι μου για να πάω να κάνω δυο δουλειές. Από τη μια στιγμή στην άλλη, ήρθαν τα πάνω κάτω. Βρέθηκα στην άσφαλτο και κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι μου συνέβη κάτι πάρα πολύ σοβαρό γιατί εκείνη την ώρα ο οργανισμός πάθαινε ένα σοκ. Ένιωσα ότι σηκώνομαι στον αέρα και νομίζω ότι αυτή είναι η αίσθηση του ανθρώπου που πεθαίνει” εκμυστηρεύτηκε αρχικά η τραγουδίστρια Έλενα Χαραμή στην Κατερίνα Καινούργιου.

“Χτύπησα στον νωτιαίο μυελό και ο άνθρωπος, όταν χτυπήσει εκεί, χάνει τη βαρύτητα του σώματος του. Δεν υπάρχει βαρύτητα και γι’ αυτό ένιωθα ότι φεύγω. Από εκείνη τη στιγμή άρχισαν τα δύσκολα”.

“Έμεινα στο νοσοκομείο τρεις μήνες και μετά πήγα σε κέντρο αποκατάστασης. Μια λέξη θα πω για να περιγράψω την κατάσταση που επικρατεί εκεί… μια κόλαση” υπογράμμισε, παράλληλα, η Έλενα Χαραμή στη νέα τηλεοπτική συνέντευξη στον Alpha.