Έλενα Χριστοπούλου: Διαφωνώ με την Ιουλία Καλλιμάνη και λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτή τη δήλωση της

Θέση στην τοποθέτηση που είχε η Ιουλία Καλλιμάνη λίγες ώρες νωρίτερα, σχετικά με την πρόσφατη on stage έκρηξη της, πήρε η Έλενα Χριστοπούλου το βράδυ της Τετάρτης μέσα από τον αέρα της εκπομπής Real View που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του OPEN.

«Είναι μια καινούργια κατηγορία το να λες “θέλημα Θεού” το να σε βρίζει ο άλλος άνθρωπος όταν κάνεις τη δουλειά σου. Δεν περίμενα ποτέ από μια γυναίκα να πει τέτοια πράγματα γιατί ο άλλος άνθρωπος την έβρισε χυδαία. Δεν καταλαβαίνω γιατί το γυρνάει έτσι και δημόσια», τόνισε, αρχικά, η Έλενα Χριστοπούλου.

«Δηλαδή πρέπει να γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο και να μας σκυλοβρίζουν; Δεν το καταλαβαίνω. Διαφωνώ και λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτή τη δήλωση που έκανε», πρόσθεσε.

«Άμα ήταν άνδρας στην πίστα και γινόταν αυτό, δηλαδή να μιλούσε σε γυναίκα που του είχε μιλήσει έτσι, θα σου ‘λεγα εγώ τι θα γινόταν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα. Μόνο αυτό. Αν ήταν άνδρας στην πίστα επάνω, κάτω ήταν μια γυναίκα και τον έβριζε έτσι και την έβριζε αυτός πίσω, θα είχε γίνει το σούσουρο του αιώνα», συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Έλενα Χριστοπούλου σ’ αυτή την αιχμηρή της τοποθέτηση στην βραδινή εκπομπή του OPEN.